Würzburg (pts025/26.04.2018/12:45) - Die besten Autohandelsbetriebe Deutschlands stehen fest. Ganz oben im Ranking des Vertriebs-Awards 2018 steht Gruma Automobile aus dem sächsischen Döbeln (Mercedes). Der Mix aus ausgeklügeltem Zielgruppenmarketing, prägnanten Vertriebsideen, strikter Prozessorientierung, ausgeprägter Kundenorientierung und einer überdurchschnittlichen Marktausschöpfung überzeugte die Jury. Die Redaktionen der Fachmedien "kfz-betrieb" und "Gebrauchtwagen Praxis" haben zusammen mit den Sponsoren Car Garantie und Santander Consumer Bank am Mittwoch, den 25.4.2018, die deutschlandweite, neutrale sowie marken- und fabrikatsübergreifende Auszeichnung vergeben. Insgesamt kürten sie die zehn innovativsten Betriebe im deutschen Kraftfahrzeughandel. Zum ersten Mal vergab die Jury die Preise nach Kategorien, um die unterschiedlichen Stärken der Autohäuser zu würdigen. "Nicht nur die hier prämierten Autohäuser, sondern jeder der teilnehmenden Betriebe hat sich sehr gut präsentiert und es ist der Jury auch in diesem Jahr wieder schwer gefallen, die endgültige Platzierung festzulegen", sagte "kfz-betrieb"-Chefredakteur Wolfgang Michel anlässlich der Preisverleihung im Vogel Convention Center in Würzburg. ZDK-Vorstand Holger Schade mahnte in seinem Grußwort zunächst erneut eine Hardware-Nachrüstung der rund sechs Millionen Euro 5-Dieselfahrzeuge in Deutschland an. "Wir erwarten vom Bundesverkehrsminister, dass hier Lösungen auf den Tisch kommen", sagte der Autohändler. Und mit Blick auf die bevorstehende Preisverleihung: "Die Top-Nominierten, die wir heute kennenlernen, geben uns eine Vorstellung davon, was man tun kann, um in dieser Branche künftig erfolgreich zu sein." Die Gewinner des "kfz-betrieb"-Vertriebs-Award 2018 Gesamtsieger Vertriebs-Award 2018: Gruma Automobile GmbH, Döbeln Gewinner nach Kategorien: Vertriebsmanagement: Autolevy GmbH & Co. KG, Düsseldorf Kundenbindung: Lexus-Forum Auto Weller GmbH, Osnabrück Marketing: Hans Brandenburg GmbH, Hilden Zielgruppenmarketing: Gruma Automobile GmbH, Döbeln Großkundengeschäft: Autohaus Geisser GmbH, Karlsruhe Digitalisierung: Seat Deutschland Niederlassung GmbH, Berlin Classic: Herbert Köpper GmbH, Dorsten Marktpräsenz: Richard Dämpfle GmbH, Meckenbeuren Händlermarkenkonzept: Autohaus Stefan Fricke e.K., Salzkotten Familienbetrieb: Autohaus Bernegger GmbH, Rosenheim "kfz-betrieb" ist das meistgelesene Fachmagazin im Kfz-Gewerbe und informiert seit über 100 Jahren den automobilen Handel und Service. "kfz-betrieb" ist offizielles Organ des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK), der berufsständischen Interessenvertretung für rund 38.000 Autohäuser und Werkstätten. News aus der gesamten Kfz-Branche gibt es unter www.kfz-betrieb.de sowie im täglichen Newsletter. Das Stammhaus Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.kfz-betrieb.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180426025

