Fundamental: Wie zuletzt dargestellt, hatte Anfang April das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) gemeldet, dass sich der US-Winterweizen in einem so schlechten Zustand wie zuletzt 2002 befinde. Nur 32 Prozent der Pflanzen würden sich in einem guten bis sehr guten Zustand befinden, was ein Minus von 51 Prozent zum Vorjahr darstelle. Grund sei das ungewöhnlich kalte und nasse Wetter, das mindestens bis Mitte April anhalten könnte. Ab spätestens Ende April könnte zudem die Saisonalität den Preis unterstützen.

Technisch: Bis 491 US-Cents stieg der Weizenpreis bereits Mitte April an. Jedoch tendierten die Notierungen danach noch einmal nach unten und bestätigten die Supportzone um 460 US-Cents, die sich zum ersten Platzieren eines Stoppkurses angeboten hatte. In den letzten beiden Tagen stieg der Weizenpreis von dort aus deutlich an und befindet sich nur noch knapp ...

