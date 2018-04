München (ots) - Im Rahmen der VZB-Jahrestagung 2018 standen am Nachmittag des 19. April 2018 die Mitgliederversammlung und turnusgemäß die Vorstandswahlen des Verbandes der Zeitschriftenverlage in Bayern auf dem Programm. Dabei wurde Waltraut von Mengden, seit 2012 Erste Vorsitzende des VZB, von den anwesenden Mitgliedern einstimmig wiedergewählt.



Bei den Vorstandswahlen des Verbandes der Zeitschriftenverlage in Bayern am 19. April 2018 wurde Waltraut von Mengden (Hengstenberg Medienbeteiligung), einstimmig als Erste Vorsitzende wiedergewählt. Nach den Wahlen 2012 und 2015 geht sie somit in ihre dritte Amtszeit. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde Dr. Sebastian Doedens (BurdaNews) als stellvertretender Vorsitzender und Alexander Holzmann (Holzmann Medien) als Schatzmeister. Neuer weiterer stellvertretender Vorsitzender wurde Horst Ohligschläger (Bayard Media). Beisitzer des VZB-Vorstands bleiben weiterhin Philip-A. Artopé (atlas Spezial) und Martin Kunz (ADAC e.V.). Neu in das Gremium gewählt wurden zudem Andreas Arntzen (Wort & Bild Verlag) sowie Hans Ippisch (Computec Media), die in der nächsten Periode ebenfalls als Beisitzer fungieren werden. Friedrich Streng (InTime Media Services) wurde in den neuen VZB-Vorstand, der in seiner Gesamtheit bis 2021 im Amt sein wird, kooptiert.



Waltraut von Mengden dankte dem langjährigen Vorstandsmitglied Stefan Rühling, der nicht mehr für eine neue Amtszeit kandierte. Dieser hatte sich seit 2009, und dann ab 2012 als stellvertretender Vorsitzender, ehrenamtlich im VZB-Vorstand engagiert und so den Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern in den letzten Jahren entscheidend geprägt, gestaltet und vorangebracht.



"Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit, die Wahl und das in uns gesetzte Vertrauen. Wir freuen uns sehr und wir werden Sie auch in Zukunft mit Aktivitäten und erfolgreichen Ideen unterstützen und für den VZB und seine Ziele einstehen." so Waltraut von Mengden, Erste Vorsitzende des Verbandes der Zeitschriftenverlage in Bayern.



Über den VZB:



Der Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB) ist eine tragende Säule des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) in Berlin. Er vertritt die Interessen von 96 bayerischen Zeitschriftenunternehmen (u.a. Hubert Burda Media, Condé Nast Verlag, Vogel Business Media, Wort und Bild Verlag). Seit seiner Gründung 1948 ist es die Hauptaufgabe des Verbandes, bayerische Verleger bei grundlegenden unternehmerischen Herausforderungen zu unterstützen.



Hochauflösendes Bildmaterial kann beim VZB angefordert werden.



