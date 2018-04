Dresden (ots) - Minimalistisches Design, zeitlose Eleganz und die präzise Verarbeitung hochwertiger Materialien in perfekter Handarbeit, "made in Germany" - dafür stehen die Designleuchten der 2011 gegründeten Leuchtenmanufaktur HOLY TRINITY GmbH aus Dresden. Die puristische Leuchte RIMA verbindet all diese Anforderungen in einer Leuchte und begeistert zugleich mit ihrer einzigartigen Lichtsteuerung über minimale, intuitive Handbewegungen. Die moderne Leuchte mit intelligentem Lichtkonzept integriert sich dabei harmonisch in jedes Wohn- oder Office-Ambiente und garantiert jedem Nutzer ein unvergessliches Lichterlebnis. Somit ist RIMA das neue Must-have für Designfans mit dem Wunsch nach dem gewissen Extra.



Ästhetik, Faszination und Intelligenz - heruntergebrochen auf die größtmögliche Simplizität -, diese Attribute verkörpern sämtliche Leuchten der HOLY TRINITY Manufaktur. Die Designleuchte RIMA wird, wie alle anderen Leuchten der Manufaktur per Hand aus hochwertigen Werkstoffen in Deutschland hergestellt. Eine klare Linienführung zeichnet die aus Aluminium gefertigte zeitlose Tischleuchte, die in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich ist, aus. RIMA steht in der alten Sagenwelt für einen guten Lichtgeist. Magisch wie die Sagenwelt ist auch die Bedienung der puristischen Leuchte: Über vier Ringe, die harmonisch um die 56 LEDs der Leuchte gleiten, wird die Helligkeit stufenlos per Hand gesteuert. Dank dieser innovativen sowie intuitiven Bedienung ergeben sich unendliche individuelle Lichtvarianten für eine optimale Illumination. Ob konzentriert auf einen bestimmten Spot oder über eine Fläche gestreut - das warmweiße Licht der 509 Lumen starken Designleuchte zieht jeden Betrachter in seinen Bann.



HOLY TRINITY gewährt auf alle Leuchten 24 Monate Garantie. Die Tischleuchte RIMA ist ab sofort für 1.489,- Euro (UVP) im HOLY TRINITY Onlineshop erhältlich.



Weitere Informationen über die Manufaktur sind auf der Website http://www.holytrinity-lights.com abrufbar.



