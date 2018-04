Um herauszufinden, wie gut der Sommer wird, pflegen die Zürcher das Ritual des Sechseläutens. Es verrät mehr über die Schweizer als über das Wetter.

In Punxsutawney in Pennsylvania soll ein Murmeltier verraten, wann der Winter endlich vorbei ist: Sieht es seinen Schatten, wenn es aus dem Bau kriecht, dann kommt der Frühling. In Zürich greift man dagegen zu rabiateren Methoden: Beim sogenannten Sechseläuten wird alljährlich ein riesige Schneemann-Figur gefüllt mit Feuerwerkskörpern auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Je schneller der mit Böllern gefüllte Kopf explodiert, desto schöner wird der Sommer. Am Montag vor einer Woche war es wieder soweit.

Die meteorologische Aussagekraft des Sechseläutens hält sich in Grenzen. Doch das Ritual lässt tief in die schweizerische Volksseele blicken: Mitten in Zürich treffen Tradition und Moderne aufeinander. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Also kämpfe ich mich durch die Zuschauermassen zum Sechseläutenplatz, wo der Schneemann namens Böögg auf seine Verbrennung wartet. Sie ist der Höhepunkt der mehrtägigen Feierlichkeiten.

Aus der Ferne sieht es ein bisschen so aus, als würde das Michelin-Männchen von einer Armee aus Liliputanern belagert. Aber das behalte ich dann doch lieber für mich, schließlich will ich nicht den Groll der Tausenden Zürcher auf mich ziehen, die dem Schauspiel beiwohnen.

Sechseläuten, das ist Zürich im Ausnahmezustand: Geschäfte machen früher zu, ...

