Rostock (ots) - Das Kreuzfahrtschiff AIDAbella hat ihren zweiwöchigen Werftaufenthalt vom 10. bis 24. April 2018 auf der Chantier Naval de Marseille erfolgreich beendet. An Bord fanden sowohl zahlreiche optische Neuerungen als auch diverse technische Updates statt. So wurde beispielsweise das Restaurantkonzept um eine weitere Attraktion erweitert: Wer "a guads Bier", alpenländische Schmankerln und zünftige Gaudi mag, wird die neue urige Almhütte lieben. Mit dem Konzept "Das Beste aus dem Alpenland" knüpft AIDA Cruises an sein überaus beliebtes Brauhaus an, das es bereits an Bord von AIDAblu, AIDAmar, AIDAperla, AIDAprima, AIDAsol und AIDAstella gibt, ab November auch auf AIDAnova.



Die Eröffnungsparty fand während der ersten Kurzreise nach der Werftzeit am 25. April 2018 statt. Special Guests waren die fünf Sänger von VoXXclub, eine der erfolgreichsten Bands der Neuen Volksmusik.



In der rustikalen Almhütte werden verschiedene Bierspezialitäten und herzhafte Gaumenfreuden wie eine typische Brotzeit mit Brezn, Obazda und Wurstsalat, Grillhaxe und Grillente oder Gulasch mit Knödeln serviert. Die Speisen und der Service am Platz sind bereits im Reisepreis inklusive, Getränke gegen Aufpreis. Die stimmungsvolle Unterhaltung reicht von Frühschoppen über Hüttengaudi und Oktoberfest bis zu Livemusik und Karaoke.



Auch eine Eisbar by Langnese Happiness Station wurde während des Werftaufenthalts eingerichtet. Hier können Gäste künftig den beliebten Swirl genießen.



Darüber hinaus zeigt sich der Shopbereich in einem neuen Look. Auf der neuen Flaniermeile auf Deck 9 ist eine attraktive Sortimentsauswahl in den Kategorien Schmuck & Uhren, Parfüme & Kosmetik, Fashion & Accessoires, Wohnen & Schenken, Kids und AIDA Welt zu finden. Auch das exklusiv mit Meissen Porzellan gestaltete Sortiment ist hier zu finden.



Ein technisch aufwändiges Projekt stellte der Einbau von Abgasreinigungssystemen dar. Darüber hinaus wurde die Endinstallation eines Landstromanschlusses begonnen, Kommunikationsanlagen wurden modernisiert sowie der Ober- und Unterwasseranstrich erneuert. Auch der Kussmund erhielt eine Auffrischung. Im gesamten Schiff wurden neue Teppiche verlegt.



Insgesamt umfasste die Werftliste rund 300 Punkte sowie 42 technische und hotelspezifische Projekte.



Ab Mai können Gäste die neuen Attraktionen auf AIDAbella auf den Routen "Norwegens Fjorde 4" und "Ostsee ab Kiel 4" ins Herz schließen. Alle Infos sind auf www.aida.de/ zu finden. Buchung im Reisebüro, auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter 0381/ 202 7070 07.



AIDAbella Programm Highlights 2018



Kultautor Wladimir Kaminer Reise vom 28. April bis 9. Mai 2018 im Rahmen der Reihe "Prominente lesen"



Familien Special: DEINE FREUNDE - die coolste Kinderband der Welt Reise vom 20. bis 27. Mai 2018 Fußball-WM an Bord von AIDAbella Reisen vom 10. Juni bis 22. Juli 2018



Familien Special: Kleine Helden - sicher & stark Reise vom 26. August bis 2. September 2018 Themenreise Beauty Special u.a. mit Astrid Prinzessin zu Stollberg Reise vom 11. November bis 2. Dezember 2018



Feiertagsreise u.a. mit Weihnachtsgala und Silvesterparty mit Feuerwerk in Singapur Reise vom 23. Dezember bis 7. Januar 2018



