DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.57 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.649,40 +0,19% -2,28% Euro-Stoxx-50 3.498,17 +0,35% -0,17% Stoxx-50 3.055,43 +0,51% -3,85% DAX 12.458,32 +0,29% -3,56% FTSE 7.394,03 +0,20% -4,01% CAC 5.441,92 +0,53% +2,43% Nikkei-225 22.319,61 +0,47% -1,96% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,09% +32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,46 68,05 +0,6% 0,41 +14,0% Brent/ICE 74,48 74,00 +0,6% 0,48 +13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.324,89 1.323,15 +0,1% +1,75 +1,7% Silber (Spot) 16,58 16,55 +0,2% +0,03 -2,1% Platin (Spot) 911,80 909,50 +0,3% +2,30 -1,9% Kupfer-Future 3,11 3,13 -0,9% -0,03 -6,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street dürfte es am Donnerstag zunächst beim richtungslosen Handel des Vortages bleiben. Dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen weiterhin hartnäckig über der psychologisch wichtigen Marke von 3 Prozent verharrt, würgt weiterhin jede Kauflaune ab. Zwar kommt die Zehnjahresrendite von ihren jüngsten Hochs wieder etwas zurück, gleichwohl bleibt die drei vor dem Komma für Investoren furchteinflössend. Trotz des derzeit lustlosen Handels am Gesamtmarkt dürften Einzelwerte weiterhin mit zum Teil heftigen Kursausschlägen auf die Geschäftszahlen des jeweiligen Unternehmens reagieren. Bereits am Vortag spielte die Musik bei Einzelwerten, während der Gesamtmarkt vor sich hin dümpelte. Insgesamt können sich Anleger über die Berichtsperiode in den USA nicht beschweren, denn diese läuft zum ersten Quartal besser als erwartet. Selbst ein überzeugender Facebook-Geschäftsbericht kann die Risikoafreude am Markt nicht beflügeln. Immerhin steigen die Aktie des sozialen Netzwerks vorbörslich um 6,7 Prozent. Das nach wie vor florierende Geschäft mit digitaler Werbung hat Facebook im Auftaktquartal erneut zu starkem Wachstum verholfen. Der Konzern zeigte sich von dem Datenmissbrauchsskandal unbeeindruckt und übertraf die Markterwartungen. Der Nettogewinn stieg überproportional um 63 Prozent.

AMD schießen um 9,5 Prozent nach oben. Der Halbleiterhersteller hat im Auftaktquartal 2018 sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes locker übertroffen. Zudem lag auch der Ausblick für das laufende Quartal über den Prognosen der Analysten.

Für Visa geht es um 2,2 Prozent nach oben. Der Kreditkartenanbieter hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen geschlagen und seinen Ausblick angehoben.

AT&T büßen 4,1 Prozent ein. Der Telekommunikationskonzern hat im ersten Quartal bei leicht rückläufigen Umsätzen mehr verdient. Bereinigt verfehlte AT&T beim Gewinn die Markterwartungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:50 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten

und Investoren zum Ergebnis 1Q, Frankfurt

15:00 FR/Kering SA, HV, u.a. Beschluss zur Übertragung von

70 Prozent der Puma-Aktien auf die eigenen Aktionäre

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:03 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

OMV AG Ergebnis 1Q

Grammer AG Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 228.000 zuvor: 232.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: revidiert +3,0% gg Vm; vorläufig +3,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die EZB-Sitzung und die Berichtssaison zum ersten Quartal prägen die Aktienmärkte. Vor der Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen treten die großen Indizes mehr oder weniger auf der Stelle. "Die Frage ist, ob die EZB die geldpolitische Wende thematisiert", sagt ein Teilnehmer. Sollte sich EZB-Präsident Mario Draghi eher taubenhaft äußern, könnte der Euro aus dem Seitwärtsmarkt nach unten herausfallen. Das wiederum könnte die europäischen Märkte mit Rückenwind von der Währungsseite tendenziell stützen. Nicht gut kommen die Zahlen und die gesenkte Kapazitätswachstumsprognose der Lufthansa an. Die Aktie verliert 5,9 Prozent. Nach der Zahlenvorlage geht es für Covestro um 2,4 Prozent nach unten, was im Handel für Erstaunen sorgt. Gute Quartalszahlen würden offenbar ignoriert und stattdessen konzentrierten sich Anleger auf die längerfristigen Wachstumsperspektiven, heißt es. VW ziehen um 2,2 Prozent an. Der operative Gewinn liege deutlich unter Erwarten, der bestätigte Ausblick stütze dagegen, heißt es. Analysten heben den Cashflow sehr positiv hervor. Zufrieden äußern sich Händler mit den Zahlen der Deutschen Börse. Die Aktie steigt um 0,7 Prozent. Nach schwachen Erstquartalszahlen liegt die Aktie der Deutschen Bank mit 0,1 Prozent im Plus. Für die Nokia-Aktie geht es um 7,6 Prozent nach unten. Der bereinigte Nettogewinn ist klar unter der Prognose geblieben. Philips Lighting hat einen deutlich höheren Gewinneinbruch vermeldet. Die Aktie bricht um 11 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:32 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2184 +0,18% 1,2175 1,2180 +1,4% EUR/JPY 133,07 +0,01% 133,17 133,11 -1,6% EUR/CHF 1,1983 +0,19% 1,1966 1,1972 +2,3% EUR/GBP 0,8724 -0,06% 0,8734 1,1444 -1,9% USD/JPY 109,21 -0,17% 109,37 109,30 -3,1% GBP/USD 1,3966 +0,24% 1,3941 1,3939 +3,4% Bitcoin BTC/USD 8.884,40 -2,8% 8.930,73 8.906,58 -35,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Keine einheitliche Tendenz zeigte sich an den Börsen. Übergeordnet belastete die über die psychologisch wichtige Marke von 3,00 Prozent gestiegene Rendite zehnjähriger US-Anleihen. Dies verhinderte an der Wall Street trotz vielfach überzeugender Quartalsausweise von US-Unternehmen eine kräftigere Erholung. Daneben nahm aber auch Berichtssaison in Asien Fahrt auf. An der Börse in Seoul legte der Kospi nach zuletzt vier Handelstagen mit Abgaben zu. Im Blickpunkt stand die Aktie von Index-Schwergewicht Samsung, die um 3,5 Prozent zulegte. Der Konzern lieferte starke Ergebnisse. Allerdings fragten sich Anleger, wie lange der größte Smartphone-Hersteller der Welt sein Tempo beibehalten könne. Hynix sprangen in Taipeh um 5 Prozent nach oben, Taiwan Semiconductor verloren dagegen 1,3 Prozent. In Tokio stützte vor allem der schwächere Yen. Dies stützte vor allem die exportabhängigen Werte. So stiegen Sony um 0,6 Prozent, Mazda Motor verbesserten sich um 1,0 Prozent. In Sydney, wo am Vortag wegen eines Feiertages kein Handel stattfand, zeigte sich der S&P/ASX-200 mit einer leicht negativen Tendenz. In China ging es mit den Kursen deutlicher nach unten. Am Vortag hatte noch die Hoffnung auf wirtschaftsfreundliche Reformen die Märkte beflügelt. Der Staatsrat hatte zusätzliche Steuererleichterungen vorgestellt. Börsianer verwiesen aber auf Sorgen, dass sich der Handelsstreit mit den USA auf den chinesischen Technologiebereich ausweiten könne. Auslöser der Befürchtungen sind die jüngsten Maßnahmen der US-Regierung. So wurde US-Firmen in der vergangenen Woche verboten, Produkte an ZTE zu verkaufen. Auch in Hongkong standen vor allem die Technologiewerte unter Druck. Händler verwiesen als Stimmungsbremser zudem auf die langsamer wachsenden Gewinne der staatlichen Unternehmen. Canon verloren in Tokio 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat einen Anstieg des Gewinns um 4 Prozent verzeichnet.

CREDIT

Vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB halten Anleger an den Kreditmärkten still. Angesichts der Risikoaversion wegen der zuletzt stark gestiegenen Marktzinsen richten sich alle Blicke auf EZB-Präsident Draghi. Nach Einschätzung der Commerzbank überwiegen die Abwärtsrisiken an den Rentenmärkten, da bereits deutlich langsamere Zinsanhebungen eingepreist seien, und die Renditedifferenz zwischen US-Treasuries und Bunds so hoch sei wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Gesenkte Wachstumsprognose drückt Lufthansa-Aktie

Die Deutsche Lufthansa hat im traditionell schwierigen Winterquartal ihren Konzernverlust verringert, Analysten hatten im Konsens jedoch mit einem kleinen Gewinn gerechnet. Signifikante Einmalkosten bei der Tochter Eurowings für die Integration der übernommenen Teile von Air Berlin schmälerten den operativen Gewinn. Die Prognose für das Kapazitätswachstum im laufenden Jahr nahm der DAX-Konzern leicht zurück und erwischte den Markt damit auf dem falschen Fuß.

Siemens Gamesa mit bisher größtem Auftrag aus Indien

Siemens Gamesa wird im westindischen Bundesstaat Gujarat einen Windpark mit 143 Einzelanlagen und 300 Megawatt Gesamtleistung errichten. Es handele sich um den bisher größten Einzelauftrag, den das Unternehmen in Indien erhalten habe, teilte die spanische Siemens-Tochter mit. Auftraggeber des Windparks, der im April nächsten Jahres ans Netz gehen soll, ist eine indische Tochter des Versorgers Sembcorp Energy mit Sitz in Singapur.

Volkswagen verdient trotz Umsatzplus weniger

Volkswagen hat zum Jahresstart trotz höherer Umsätze weniger verdient als im Vorjahr. Belastet von einer veränderten Rechnungslegung bei Derivaten sank der Gewinn in den ersten drei Monaten leicht, während Analysten einen Zuwachs erwartet haben. Operativ lief es besonders bei Seat gut, wo der Gewinn um über die Hälfte kletterte. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Autokonzern. Die Erlöse stiegen im ersten Quartal um 3,6 Prozent auf 58,23 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis sank dagegen wegen der Belastung aus der Neubewertung um 3,6 Prozent auf 4,21 Milliarden Euro.

Deutsche Bank verkündet nach Gewinneinbruch Einschnitte

Christian Sewing verliert keine Zeit: Der neue Vorstandschef der Deutschen Bank hat knapp drei Wochen nach seiner Ernennung Einschnitte in der Unternehmens- und Investmentbank angekündigt. Und diese sind bitter nötig, wie die Zahlen zum ersten Quartal einmal mehr eindrücklich zeigen. Sewing will sich stärker auf stabilere Ertragsquellen konzentrieren, weshalb in der schwankungsanfälligen Unternehmens- und Investmentbank der Rotstift angesetzt wird. Ab 2021 sollen die Privat- und Firmenkundenbank sowie der Vermögensverwalter DWS etwa die Hälfte der Konzernerträge erwirtschaften. Derzeit hat die Unternehmens- und Investmentbank ein deutliches Übergewicht. Gemeinsam mit der Transaktionsbank sollen die "stabileren Geschäftsbereiche" einen Anteil von 65 Prozent an den Erträgen erreichen.

DWS startet mit Gewinnrückgang in die Eigenständigkeit

Beträchtliche Mittelabflüsse und hohe Kosten haben das erste Quartal des Vermögensverwalters DWS geprägt. Die Tochter der Deutschen Bank, die seit März an der Börse notiert ist und ihren ersten Quartalsbericht als eigenständiges Unternehmen vorlegte, verbuchte einen erheblichen Gewinnrückgang. Der Nettogewinn sank im ersten Quartal um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 95 Millionen Euro.

RWE-Chef verteidigt Innogy-Zerschlagung als beste Option

RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hat die mit Eon vereinbarte Zerteilung der RWE-Ökostromtochter Innogy als beste Option verteidigt. "Es ging dabei nicht allein um einen möglichst hohen Kaufpreis. Uns ging es vor allem um die beste Zukunftsperspektive für RWE insgesamt", sagte Schmitz laut Redetext auf der Hauptversammlung in Essen.

Adva Optical rutscht tiefer in die Verlustzone

Adva Optical Networking hat im ersten Quartal deutlich weniger Umsatz gemacht und ist tiefer die Verlustzone gerutscht. Der Umsatz fiel zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 120,5 Millionen Euro, wie der Anbieter von offenen Netzlösungen mitteilte.

Auftragsbuch von Aixtron wächst - Prognose 2018 bestätigt

Aixtron hat im ersten Quartal gut ein Viertel mehr Aufträge hereingeholt als im Vorjahr. Der Umsatz legte ebenfalls zu, allerdings langsamer. Operativ und unter dem Strich schreibt die im TecDAX notierte Gesellschaft schwarze Zahlen, vor allem dank des Verkaufs einer Produktlinie sowie der Aktivierung von latenten Steuern. Mit 78,6 Millionen Euro lag der Auftragseingang bei dem Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie um 27 Prozent über Vorjahr, im Vergleich zum Vorquartal ergab sich eine Zunahme um 20 Prozent. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 62,4 Millionen Euro, sequenziell um 15 Prozent.

Amadeus Fire verdient trotz Umsatzwachstum weniger

Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat im ersten Quartal zwar seine Umsätze um 7,5 Prozent auf 48,2 Millionen Euro gesteigert. Höhere Vertriebs- und Verwaltungskosten, eine geringere Zahl fakturierbarer Tage sowie ein hoher Krankenstand hätten das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBITA) jedoch um 6,7 Prozent auf 6,936 Millionen Euro fallen lassen, teilte das Frankfurter Unternehmen mit. Das Periodenergebnis sank um 7,1 Prozent auf 4,674 Millionen Euro.

Asklepios steigert Umsatz und operativen Gewinn 2017 leicht

Der Klinikbetreiber Asklepios hat Umsatz und operativen Gewinn im abgelaufenen Jahr leicht gesteigert und so die entsprechende Rendite konstant gehalten. Die Steuerung des Unternehmens wurde nach einer Restrukturierung auf Konzernebene effizienter, zugleich konnten die Finanzierungsbedingungen verbessert werden, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte.

Bechtle will Klaus Winkler erneut zum Aufsichtsratschef machen

Bei der Neubesetzung des Aufsichtsrates kann der IT-Dienstleister Bechtle auf einen alten Bekannten zurückgreifen. Klaus Winkler, der das Aufsichtsgremium schon einmal über viele Jahre geleitet hat, stellt sich auf der Hauptversammlung am 12. Juni für eine Wiederwahl zur Verfügung, wie das Unternehmen aus Neckarsulm mitteilte. Winkler, Chef des schwäbischen Maschinenbauers Heller, war bereits von 1999 bis 2013 Aufsichtsrat von Bechtle, hatte sein Amt dann aber aus familiären Gründen aufgegeben.

Bilfinger bündelt Digitalgeschäft in eigenständiger Tochter

Bilfinger sieht in der Aufbereitung von Kundendaten große Chancen für die Zukunft und bündelt sein Digitalisierungsgeschäft deshalb in einer neuen Tochtergesellschaft. Die Eigenständigkeit werde dazu beitragen, dass Bilfinger "schneller und flexibler am Markt agieren" könne, erklärte Vorstandschef Tom Blades. Die Einheit soll standardisierte digitalen Anwendungen aus den beiden Geschäftsfeldern des Konzerns bieten und daneben "digitale Innovationen für die Prozessindustrie" entwickeln und "zur Marktreife" bringen.

Covestro knackt beim EBITDA Milliardenmarke - Ziele bestätigt

Der Spezialchemiekonzern Covestro sieht sich nach einem guten Start in das neue Jahr weiter auf Erfolgskurs und hält an der Prognose für das Gesamtjahr fest. Impulse lieferten zu Jahresbeginn vor allem die anhaltend hohe Nachfrage sowie höhere Preise. Das EBITDA überstieg erstmals in einem Quartal die Marke von 1 Milliarde Euro und fiel höher als erwartet aus.

Delivery Hero peilt EBITDA-Breakeven weiter für Ende 2018 an

Delivery Hero AG hat im abgelaufenen Jahr den Verlust reduziert, die Marge verbessert und den Umsatz gesteigert. Das seit Sommer 2017 börsennotierte Berliner Unternehmen sieht sich nach einem "starken Start in das Jahr 2018" auf gutem Weg, bis zum Ende des vierten Quartals auf Monatsbasis profitabel zu werden. Dies gilt für die Kenngröße des um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinns (EBITDA).

DMG Mori dank brummender Nachfrage zuversichtlicher

Der Werkzeugmaschinenbauer DMG Mori ist mit prozentual zweistelligen Zuwächsen und zum Teil Rekordzahlen in das neue Jahr gestartet. Trotz vieler geopolitischer Unsicherheiten ist das Unternehmen aus Bielefeld beim Auftragseingang zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

HSH erwartet wegen Privatisierung 2018 nochmals Verlust

Die an mehrere Beteiligungsgesellschaften verkaufte HSH Nordbank wird auch im laufenden Jahr nochmals rote Zahlen schreiben. Für die vorzeitige Beendigung des Rettungsschirms, den Hamburg und Schleswig-Holstein für ihre bisherige Landesbank aufgespannt hatten, werde eine Ausgleichzahlung von 100 Millionen Euro an die beiden Bundesländer fällig, teilte die HSH Nordbank mit. Das werde zu einem Verlust vor Steuern in genau dieser Höhe führen.

Krones bestätigt trotz Kostenanstieg Jahresprognose

Die Krones AG hat im ersten Quartal mit einem guten Auftragseingang weitgehend die Analystenprognosen erreicht, unter dem Strich wegen höherer Kosten aber etwas enttäuscht. Den Jahresausblick bestätigte der Hersteller von Verpackungs- und Abfülltechnik aber.

Nanogate will nach rasantem Wachstum weiter expandieren

Der Oberflächenspezialist Nanogate hat im vergangenen Jahr dank einer hohen Nachfrage und Zukäufen den Umsatz um 65 Prozent auf 186,2 Millionen Euro gesteigert und will hier 2018 auf mindestens 220 Millionen Euro kommen. Das EBITDA erhöhte sich 2017 um rund 74 Prozent auf 21,5 Millionen Euro, hier will Nanogate im laufenden Jahr auf mehr als 24 Millionen Euro kommen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Dividende 2017 soll unverändert 0,11 Euro je Aktie betragen.

Bundesregierung pocht auf Zusagen der Opel-Führung

Die Bundesregierung fordert von der Opel-Unternehmensführung weiterhin die Erfüllung der Zusagen für die deutschen Standorte. Er gehe davon aus, dass die bestehenden Tarifverträge eingehalten würden, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei seinem Antrittsbesuch im Wirtschaftsausschuss des Bundestages, wie die Pressestelle des Parlaments mitteilte. Gleichzeitig bestehe die Bundesregierung auf die Einhaltung der Regelungen zum Erhalt von Arbeitsplätzen.

PSI profitiert von hohem Auftragseingang

Das Softwareunternehmen PSI hat im ersten Quartal einen rekordhohen Auftragseingang gehabt und sieht weiterhin günstige Geschäftsaussichten. Bei einem um 19 Prozent höheren Auftragseingang legte der Umsatz um 4,5 Prozent auf 45,7 Millionen Euro zu, wie die Berliner mitteilten. Der operative Gewinn legte um knapp 7 Prozent auf 2,9 Millionen Euro und der Konzerngewinn um 8,2 Prozent auf 1,9 Millionen Euro zu.

Steinhoff verkauft restliche Poco-Anteile an XXXLutz

