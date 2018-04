Einen Monat nach der Insolvenz der Muttergesellschaft hat nun auch Schletter Inc. einen Insolvenzantrag gestellt.Schletter Inc. hat am 24. April Insolvenz nach Chapter 11 eingereicht. Der US-Tochter des Herstellers von Photovoltaik-Montagesystemen zufolge liegen sowohl die Verbindlichkeiten als auch die Vermögenswerte zwischen 10 Millionen und 50 Millionen US-Dollar, die Schulden würden sich dabei auf über 300 Gläubiger verteilen. Der größte Schuldner von Schletter Inc. ist demnach Coilplus North Carolina mit 3,8 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat darüber hinaus 1,2 Millionen US-Dollar Schulden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...