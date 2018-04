Seit 2014 haben mehrere Staaten ihre Goldreserven aus den USA abgezogen und heimgeholt. Mit der Türkei will nun das nächste Land diesen Schritt vollziehen. Das Vertrauen in die westliche Führungsmacht schwindet.

Das fünfte Land holt sein Gold heim

Das Vertrauen in die größte Volkswirtschaft der Welt und den US-Dollar ist gering. Doch das liegt sicher nicht nur am wankelmütigen Präsidenten Donald J. Trump, der viele Partner mit seiner Außen- und Handelspolitik vor den Kopf stößt. Schon zuvor hat das Vertrauen in die USA als sicheren Hafen zumindest auf den Regierungsebenen etlicher Staaten abgenommen. So haben seit 2014 Venezuela, Deutschland, Österreich und die Niederlande ihre Goldreserven, die zum großen Teil in den USA und zu einem kleineren in Großbritannien lagerten, zurück in die Heimat geholt. Die Bundesbank hatte dafür sechs Jahre eingeplant, hat diesen Prozess aber schneller als erwartet schon nach drei Jahren abschließen können.

591 Tonnen an türkischem Gold lagern noch bei der New York Fed

Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...