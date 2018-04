Europäische Aktien gleichen frühe Verluste aus DE30 scheitert erneut am 33er EMA Volkswagen (VOW.DE) zuversichtlich bezüglich des Umsatzwachstums 2018

Zusammenfassung:Trotz einer gemischten Performance an der Wall Street war die Stimmung in Asien eher schlecht. Nur der japanische Nikkei (JAP225) konnte um 0,49% zulegen. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) verlor 0,18% an Wert, was bis zu einem gewissen Grad auf eine leichte AUD-Aufwertung zurückgeführt werden kann. Chinas Hang Seng (CHNComp) wiederum fiel um 1,4%. Die wichtigsten europäischen Indizes eröffneten heute etwas tiefer. Der spanische IBEX (SPA35) und der italienische FTSE MIB (ITA40) verbuchten jedoch leichte Gewinne. Aktien im Bereich Versorgung und Telekommunikation sind heute Morgen die größten Gewinner, während Bergbauunternehmen am schlechtesten performen. Laut den jüngsten Berichten hat die britische Ministerpräsidentin Theresa May ein geheimes Treffen mit konservativen Tory-Mitgliedern abgehalten, die sich für eine saubere Abspaltung von der EU entscheiden. Laut einer Person, die von Bloomberg zitiert wurde, versicherte May Euroskeptikern, dass sie sich um den von ihnen gewünschten Brexit ...

