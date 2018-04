Bern - Datenabflüsse haben im vergangenen Jahr zu reden gegeben. Der Internet-Konzern "Yahoo!" musste eingestehen, dass bei einem Hacker-Angriff die Daten aller Kunden gestohlen wurden. In der Schweiz hatte die Swisscom einen Datenabfluss zu beklagen.

Die Melde- und Analysestelle Informationssicherung (MELANI) beleuchtet in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Halbjahresbericht die Ursachen und Folgen solcher Datenabflüsse. Künftig könnten den Unternehmen hohe Bussen drohen. In der Schweiz wird derzeit das Datenschutzgesetz revidiert. Es sei davon auszugehen, dass die Revision verschiedene Neuerungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung aufgreifen werde, schreibt MELANI.

Grundlegende Veränderung

Bei Verstössen gegen die Verordnung drohen Unternehmen Geldbussen von bis zu 4 Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes. Das werde den Umgang mit Datenpannen wohl grundlegend verändern und den Fokus verstärkt auf die Sicherheit lenken, heisst es im Bericht.

Allerdings könnte die Vorgabe die Cyber-Kriminellen noch mehr motivieren, Profit aus Datenabflüssen zu erzielen. ...

