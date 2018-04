Die Deutsche Lufthansa Aktie verliert am Donnerstagvormittag abrupt um 4 % an Wert, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse per erstes Quartal 2018 präsentiert hat. Dabei wurde die Analystenprognose für den Umsatz verfehlt. Diese erwarteten im Mittel 8,04 Mrd. Euro, erzielt wurden allerdings mit 7,64 Mrd. fast 5 % weniger. Im Vergleich zum Vorjahr lag der Umsatz mit 0,65 % nur leicht niedriger, im Vergleich zum Vorquartal um 12 %. Dabei drückten jedoch Einmaleffekte aus neuen Bilanzierungsmethoden ... (David Iusow)

