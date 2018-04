Von Mike Colias

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Autobauer General Motors (GM) hat im ersten Quartal deutliche Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Belastet wurde das Ergebnis von hohen Restrukturierungskosten in Südkorea und Produktionsausfällen in den USA. Gleichwohl übertraf der Konzern die Prognosen der Analysten mit Leichtigkeit.

Der Nettogewinn sackte im Zeitraum von Januar bis März um 60 Prozent auf 1 Milliarde US-Dollar ab. An Restrukturierungskosten fielen 1 Milliarde Dollar an, hauptsächlich in Südkorea. Dort schließt GM ein Werk.

Das um Sonderfaktoren bereinigte operative Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 Dollar. Analysten hatten mit 1,24 Dollar gerechnet. Der Umsatz aus dem fortgeführten Geschäft sank um 3 Prozent auf 36,1 Milliarden Dollar. Auch das war mehr als Analysten erwartet hatten.

GM-Manager hatten bereits im Februar ein relativ schwaches erstes Quartal signalisiert, hauptsächlich wegen Einschnitten in der US-Produktion. Denn die Werke werden auf die Produktion neuer Pickup-Trucks vorbereitet, die im Herbst auf den Markt kommen. GM hat im Quartal laut Wardsauto.com 809.000 Fahrzeuge in der Region produziert, 8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Höhere Rohstoffpreise haben die Ergebnisse zusätzlich belastet.

