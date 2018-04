Sanierung von PAMA paper machinery auf gutem Weg: Unternehmen sucht zusätzliche Mitarbeiter DGAP-News: PAMA paper machinery GmbH / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Strategische Unternehmensentscheidung Sanierung von PAMA paper machinery auf gutem Weg: Unternehmen sucht zusätzliche Mitarbeiter 26.04.2018 / 13:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. (Freiberg, 26. April 2018) "Der Geschäftsbetrieb läuft in vollem Umfang, wir haben eine gute Auftragslage", berichtet Erik Lippert, geschäftsführender Gesellschafter der PAMA paper machinery GmbH. "Derzeit sind wir in Verhandlungen für einen neuen großen Auftrag, der bis Jahresende maßgeblich zur Auslastung beitragen wird." Selbstverständlich ist diese positive Entwicklung nicht - das Unternehmen befindet sich derzeit in einem gerichtlichen Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Aufgrund von Haftungsthemen des Altgesellschafters musste der Maschinenbauer im Januar 2018 Insolvenz anmelden. Die PAMA paper machinery GmbH nutzt die Sanierung, um sich von diesen Altlasten freizuschwimmen und ohne neu durchzustarten. "Das Verfahren wurde am 29. März 2018 eröffnet, es läuft alles nach Plan", erläutert Rechtsanwalt Dr. Dirk Herzig, Partner bei der Kanzlei Schultze & Braun den aktuellen Stand. Er ist vom Gericht als Sachwalter eingesetzt, prüft und kontrolliert die Eigenverwaltung. Außerdem unterstützt Dr. Herzig die Geschäftsleitung unter anderem bei Verhandlungen mit Kunden und Interessenten. Ziele: Schnelle Eigensanierung und Aufhebung des Verfahrens Mit Hochdruck arbeitet die Geschäftsführung zusammen mit ihren Beratern um Rechtsanwalt Olaf Schubert und Dr. Christian Matiebel an der Erstellung des Insolvenzplans: "Unser Ziel ist die schnellstmögliche Eigensanierung im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens" so Lippert. "Dafür möchten wir die Möglichkeit der Insolvenzordnung nutzen, die Erörterung und Abstimmung über den Plan bereits mit dem Termin der ersten Gläubigerversammlung sowie des Prüftermins zusammenzulegen. Das ist zeitlich sportlich, aber wir schaffen das. Bereits im zweiten Quartal dieses Jahres könnte das Verfahren dann aufgehoben werden." Damit das Unternehmen auch für die Zukunft stark aufgestellt ist, suchen die Freiberger Maschinenbauer zusätzliche Fachkräfte aus den Bereichen Konstruktion, Zerspanung und Montage. "Die Stimmung ist gut - Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner stehen hinter uns", wirbt der Geschäftsführer. "Und spannend ist es bei uns auch, denn wir entwickeln und produzieren Maschinen auf Weltmarktniveau, die nicht nur Papier für Teebeutel oder Vliesstoffe herstellen können, sondern sogar für Banknoten. Wer kann da schon mithalten?", sagt er lächelnd. Weitere Informationen gibt es unter http://www.pama-papermachinery.com Über PAMA paper machinery GmbH Der Mittelständler bietet moderne, intelligente Lösungen und effiziente Systeme zur Produktion von Spezialpapier und Vliesstoffen auf Weltmarktniveau. Im Geschäftsbereich der Lohnfertigung verfügt PAMA paper machinery zudem über einen umfangreichen, Spezial-Maschinenpark, der jegliche Zerspanungs-, Hobel-, sowie Schleiftätigkeiten von sehr großen Werkstücken ermöglicht. Die Historie des Unternehmens geht bis ins Jahr 1855 zurück. Heute arbeiten am Standort in Freiberg, Sachsen, 60 Beschäftigte. Über Schultze & Braun Schultze & Braun ist ein führender Dienstleister für Insolvenzverwaltung und Beratung von Unternehmen in der Krise. Mit rund 650 Mitarbeitern an mehr als 40 Standorten in Deutschland und im europäischen Ausland vereint Schultze & Braun als einer der wenigen Anbieter juristischen und betriebswirtschaftlichen Sachverstand unter einem Dach. Schultze & Braun unterstützt Unternehmen regional, national und international in allen Sanierungs- und Restrukturierungsfragen, führt sie durch Krise und Insolvenz oder zeigt, wie sich Insolvenzen vermeiden lassen. Darüber hinaus berät und vertritt Schultze & Braun Mandanten in Fragen der klassischen Unternehmens-, Rechts- und Steuerberatung. Unternehmenskontakt: PAMA paper machinery GmbH Erik I. Lippert Geschäftsführender Gesellschafter Tel.: +49 3731 460-0 Mail: info@pama-papermachinery.com Kontakt Sachwalter: Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH Dr. Dirk Herzig Rechtsanwalt Fachanwalt für Insolvenzrecht Telefon +49 371 38237-0 Mail: DHerzig@schubra.de Pressekontakt: ABG Marketing GmbH & Co. KG Ilka Stiegler Telefon +49 351 43755-11 Mail: stiegler@abg-partner.de 26.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 679767 26.04.2018

