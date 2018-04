Zürich - Accenture und Swisscom sind eine Partnerschaft eingegangen, um digitale Services beim Schweizer Telekommunikationsanbieter zukünftig schneller zu entwickeln und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Die Accenture Digital Omni Channel Platform (DOCP) bildet dabei einen wesentlichen Eckpfeiler des Projekts. Sie basiert auf einer offenen Architektur und setzt auf das sogenannte Digital Decoupling: Hier werden Daten von Altsystemen und Applikationen von der Legacy-Infrastruktur entkoppelt, in Einzelfunktionen (Microservices) zerlegt und mit Hilfe von Programmier-schnittstellen (APIs) erneut lose in Funktionsblöcken gekoppelt. Derart modular und agil aufgestellt lassen sich über die DOCP Services entwickeln, die für den Kunden relevant sind und eine hohe Zuverlässigkeit aufweisen - er profitiert von stark personalisierten Diensten. Dank der DOCP ist Swisscom zukünftig noch besser in der Lage, übergreifende Omnichannel-Erlebnisse über alle Kundenkanäle hinweg anzubieten: ob online, in Filialen, im Call Center oder in mobilen Apps und sozialen Medien.

Weiterhin unterstützt Accenture Swisscom bei der Umsetzung von Analytics- und Automatisierungslösungen sowie bei der Anwendung weiterer Technologien, die zur Kostensenkung im Unternehmen beitragen.

"Marktdynamik und Kundenwünsche verändern sich weiterhin mit hoher Geschwindigkeit", sagt John de Keijzer, Head ...

