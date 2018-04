Lebensarten im Wandel? Vom Sie zum Du…

Die Zeiten ändern sich. Durch die Globalisierung und das Internet ist die Welt doch irgendwie zusammengerückt. Während man früher noch aus dem Haus gehen musste um andere Leute zu treffen oder zum Hörer greifen musste, natürlich Festnetzapparat mit Wählscheibe oder Tastatur, kommuniziert man heutzutage durchaus auch gemütlich von zu Hause aus oder gar von Unterwegs mittels Laptop oder Smartphone. Einige Menschen kennt man wohl auch gar nicht persönlich, es sind virtuelle Kontakte. In Chatrooms, wo Menschen mit lustigen Nutzernamen unterwegs sind, ist es wohl nicht unüblich, dass Leute sich von vorn herein duzen. Es ist ja auch alles so schön anonym.

Auch beim Fernsehen schauen bekommt man mehr geboten als früher: einschlägige TV-Sendungen übermitteln nicht nur nationale Ereignisse, sondern strahlen auch Geschichten aus von Menschen aus fremden Ländern, wie beispielsweise aus Amerika. Über einen geplatzten Reissack in China habe ich allerdings bisher noch nicht berichtet bekommen. Dort jedenfalls sprechen die Menschen Englisch: eine Sprache, bei der die Anrede "you" etabliert ist und nicht zwischen "Du" oder "Sie" unterschieden wird im zwischenmenschlichen Kontakt.

