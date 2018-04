Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIW erwartet 0,7 Prozent Wachstum im zweiten Quartal

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet für das zweite Quartal aufgrund von Nachholeffekten mit einem stärkeren Wachstum als zu Jahresbeginn. "Der Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt dürfte mit rund 0,7 Prozent im zweiten Quartal höher ausfallen als im ersten, für das das DIW Berlin ein Plus von 0,4 Prozent erwartet", erklärte das Institut in Berlin.

Ifo-Beschäftigungsbarometer zeigt Abkühlung

Die Arbeitnehmersuche der deutschen Unternehmen stößt an Grenzen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im April auf 103,3 Punkte nach 103,9 Punkten im März, wie das Institut mitteilte. "Der Jobboom der vergangenen Monate kühlt sich ab", hieß es von den Ifo-Experten. Ein Grund für den Rückgang sei, dass es zunehmend schwieriger werde, geeignete Arbeitskräfte für die vielen offenen Stellen zu finden.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften stagniert auf hohem Niveau

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stagnierte im April bei 251 Punkten, wie die Bundesagentur mitteilte. "Seit dem Höchststand im Dezember 2017 zeigt sich nunmehr beim Bedarf an Arbeitskräften eine Abflachung", hieß es von der BA. "Insgesamt ist die Nachfrage aber weiterhin sehr hoch."

Schwedens Notenbank bestätigt Leitzins von minus 0,50 Prozent

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von minus 0,50 Prozent belassen. "Die wirtschaftliche Aktivität in Schweden ist immer noch stark und die Inflation befindet sich seit einem Jahr nahe dem Ziel", erklärte die Riksbank. "Allerdings ist der grundlegende Inflationsdruck etwas geringer als zuletzt erwartet." Der Rat habe deshalb entschieden, den Leitzins nicht anzutasten. Gegen Ende des Jahres wolle der Rat aber mit Zinserhöhungen beginnen, was etwas später sei als bisher prognostiziert.

US-Strafzölle gegen EU belasten Merkels Besuch bei Trump

Der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim amerikanischen Präsidenten Donald Trump am Freitag in Washington wird durch die drohende Verhängung von US-Strafzöllen gegen die EU überschattet. Kurz vor Merkels Abflug machte ein hoher deutscher Regierungsbeamter am Donnerstag Hoffnungen auch der Industrie zunichte, die EU könne von den Zöllen auf Stahl und Aluminium dauerhaft verschont bleiben. "Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen", erklärte er.

Bundestag bekennt sich zu Existenzrecht Israels und Kampf gegen Antisemitismus

Der Bundestag hat sich anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung Israels zum Existenzrecht des jüdischen Staates bekannt und zum Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. "Israels Existenzrecht und Sicherheit sind für uns nicht verhandelbar", heißt es in einem mit breiter Mehrheit gefassten Beschluss. "Die einzigartigen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sind und bleiben einer der entscheidenden Grundpfeiler der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik."

Paritätischer fordert mehr Geld für Hartz-IV-Bezieher

Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert die Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze für Erwachsene von derzeit 416 auf 571 Euro. Erst dann sei ein menschenwürdiges Niveau erreicht, erklärte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider bei der Vorstellung des "Konzepts zur Neuausrichtung der Grundsicherung für Arbeitslose" am Donnerstag in Berlin. Darüber hinaus setzte sich der Verband für die Einführung einer existenzsichernden Kindergrundsicherung ein.

Oettinger plant Kreditlinie für Eurozone mit zinsfreien Darlehen

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger wird einem Pressebericht zufolge in der nächsten Woche eine Notfallkreditlinie für die Eurozone vorstellen, die eine Antwort auf die Forderung nach einem Eurozonen-Haushalt von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron darstellt. Die Kreditlinie soll für den Zeitraum von sieben Jahren "mehrere Milliarden Euro" umfassen, berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf EU-Kreise.

Hongkong März Exporte +8,0% gg Vorjahr

Hongkong März Importe +10,7% gg Vorjahr

Hongkong Handelsbilanz März Defizit 55,5 Mrd HKD

Schweden März Erzeugerpreise +1,2% gg Vormonat

Schweden März Erzeugerpreise +4,0% gg Vorjahr

Schweden März Handelsbilanz Überschuss 2,6 Mrd SEK

Schweden März Exporte 122,1 Mrd SEK

Schweden März Importe 119,5 Mrd SEK

Schweden Apr Verbrauchervertrauen 100,3 (März: 101,5)

Schweden Apr Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 101,1

