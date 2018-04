Ende Februar kam die Aktie von SQM in den Charttechnischen Fokus. Die damals skizzierte Lage entwickelte sich weiter und es existieren nun zwei klar definierte Grenzen. Dadurch gewinnt die Lage der Sociedad Quimica y Minera de Chile SA an Attraktivität. In der folgenden Chartanalyse wird die Herleitung der wichtigen Grenzen aufgezeigt. Chartanalyse SQM Aktie SQM Point and Figure Quartals Chart: Ablauflinien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...