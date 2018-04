Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-26 / 13:50 Pressemitteilung tick-TS AG, Düsseldorf *Lang & Schwarz setzt fürs Market-Making auf TradeBase MX von der tick-TS AG* 26.04.2018 Das LS TradeCenter der Lang & Schwarz AG, Düsseldorf, startete am 16. April 2018 als alleiniger Market Maker erfolgreich den Relaunch des BX-Swiss Marktplatzes. »Für diese Tätigkeit setzen wir - wie auch an der Wiener Börse - auf die äußerst leistungsstarke Market-Making-View der TradeBase MX Plattform von tick-TS«, so Carsten Lütke-Bornefeld, Leiter des LS TradeCenters. Harald Schnabel, CEO der BX Swiss, kommentiert: »Wir freuen uns sehr über die qualitativ hochwertige Softwarelösung, die passgenau und fristgerecht installiert werden konnte.« Das Market-Making-Modul der TradeBase MX Plattform bietet tick-TS Kunden die Möglichkeit, die Tätigkeit eines Market Makers bzw. Designated Sponsors an zahlreichen Handelsplätzen im In- und Ausland auszuüben. »Wir haben zum Relaunch der BX-Swiss nachhaltig in die Performance des TradeBase MX Market-Making-Moduls investiert, um den hohen Ansprüchen aller Beteiligten gerecht zu werden«, erklärt Matthias Hocke, CEO der tick Trading Software AG. Dieser leistungsfähige Software-Baustein zur Erstellung von Quotes ist nahtlos in das aktuelle tick-TS Handelsfrontend TBMX integriert. Mit den Parametern BID, ASK und MIDPOINT lassen sich Quotes schnell und einfach einstellen, ändern oder löschen. Genauso komfortabel werden Spreads der Marktlage angepasst. Für die automatische Löschung von Quotes bei Teilausführungen sorgt das Feature »Hit on Fill«. Neben der Normalisierung von unterschiedlichsten Markt- und Brokerschnittstellen, bietet die TradeBase MX Order-Routing-Plattform dem Anwender ein international bewährtes Paket aus Risiko-, Back-Office- und Compliance-Funktionen sowie white-label-fähigen Oberflächen. *Über die tick Trading Software AG* Die tick Trading Software AG wurde 2002 von Oliver Wagner, Matthias Hocke und weiteren Unternehmern aus der Finanzindustrie gegründet. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG ihren Kunden eines der fortschrittlichsten Handelssysteme weltweit zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TradeBase MX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. *Über die Lang & Schwarz AG* Die 1996 gegründete Aktiengesellschaft Lang & Schwarz emittiert eigene Optionsscheine und Zertifikate und fungiert als operative Konzernholding mit den zwei Tochtergesellschaften Lang & Schwarz Broker GmbH und LS TradeCenter AG & Co. KG. *Über die BX Swiss* Die BX Swiss AG betreibt eine auf die Bedürfnisse von Schweizer Anlegern und Emittenten fokussierte Börse. Sie untersteht dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz und wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA überwacht. Das umfassende Angebot von über 800 Aktien und 300 ETF der BX Swiss steht Schweizer Anlegern von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr zur Verfügung. Damit Investoren von den niedrigen Courtagen profitieren können, muss BX Swiss explizit verlangt resp. eingegeben werden. Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Matthias Hocke, CEO mhocke@tick-ts.com | +49 (0) 211 781767-0 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: tick Trading Software AG Schlagwort(e): Informationstechnologie 2018-04-26 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29 E-Mail: info@tick-ts.de Internet: www.tick-ts.de ISIN: DE000A0LA304 WKN: A0LA30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 679777 2018-04-26

