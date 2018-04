Köln (ots) -



Im Servicewettbewerb "TOP Service Deutschland" wurde der Kölner Finanzdienstleister abcfinance als bester Finanzdienstleister ausgezeichnet.



Im Gesamtranking belegt abcfinance den dritten Platz.



abcfinance verzeichnete in 2017 das beste Geschäftsjahr der 40-jährigen Geschichte.



Die Auszeichnung "Bester Finanzdienstleister" im Hinblick auf die Servicezufriedenheit geht in diesem Jahr an abcfinance. Der Mittelstandsfinanzierer wurde in diesem renommierten Wettbewerb als besonders kundenorientiert bewertet. Im gesamten B2B-Feld, das heißt auch unter Berücksichtigung anderer Branchen, landete abcfinance auf Platz 3 und konnte sich hier im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern. Der jährlich seit mehr als zehn Jahren durchgeführte Wettbewerb wird von dem Beratungsunternehmen ServiceRating in Kooperation mit dem Handelsblatt und dem Institut für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU) der Universität Mannheim durchgeführt. Hierbei werden Kundenbewertungen und unternehmensseitige Audits und zu einem Ranking zusammengeführt. "Die Ergebnisse erfüllen uns mit Stolz. Gerade die Servicewahrnehmung unserer Kunden ist abcfinance enorm wichtig", sagt Stephan Ninow, Geschäftsführer bei abcfinance. Das Unternehmen befasse sich derzeit mit zahlreichen Ansätzen zur Digitalisierung und Prozessoptimierungen. Da könne eine zu stark nach intern gerichtete Fokussierung auch einmal den Blick auf den Kunden verstellen. Das sei glücklicherweise bei abcfinance nicht der Fall, so der Geschäftsführer Stephan Ninow weiter. "Die Auszeichnung belegt, dass die Serviceorientierung bei abcfinance den Unterschied macht. Wir werden hier auch im kommenden Jahr nicht nachlassen."



Bestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte



Das vergangene Geschäftsjahr 2017 war überdies das erfolgreichste in der über 40-Jährigen Geschichte des Spezialfinanzierers abcfinance. Im Jahresverlauf konnten Leasingverträge mit einem Gegenwert von rund 1,1 Mrd. Euro abgeschlossen werden. Mit einem Zuwachs um rund 6,5 Prozent. Damit wuchs das Geschäft im Leasing leicht über dem Branchendurchschnitt, der vom Verband BDL vorläufig mit rund 6 Prozent beziffert wird.



Ganz besonders erfreulich war die Entwicklung im erfolgreichen Geschäftsbereich Factoring. Hier ist der Sprung über die 3-Milliarden-Euro-Grenze beim Ankaufvolumen gelungen. Im Jahresverlauf wurden über 1,5 Mio. Einzelrechnungen von mehr als 1.300 Factoringkunden angekauft und in sofortige Liquidität umgewandelt. Mit über 17 Prozent Wachstum erzielte abcfinance eine deutlich über dem Branchendurchschnitt liegende Steigerung. Nach Angaben des Factoringverbandes lag der Zuwachs in 2017 bundesweit bei etwa 7 Prozent. Besonderen Anteil an dem erfolgreich verlaufenen Geschäftsjahr im Factoring hatten hierbei sowohl die Tochtergesellschaft Dresdner Factoring AG als auch die Tochtergesellschaft in den Niederlanden. Alleine bei diesen wurde ein Zuwachs im Factoringvolumen von mehr als 30 Prozent erzielt.



Über abcfinance GmbH



abcfinance mit Sitz in Köln ist seit 40 Jahren auf Mobilienleasing und Factoring für mittelständische Unternehmen spezialisiert. In der Kölner Zentrale und bislang zwölf weiteren Geschäftsstellen im Bundesgebiet, Tochtergesellschaften in den Niederlanden und Österreich sowie der hauseigenen abcbank werden insgesamt 730 Mitarbeiter beschäftigt.



Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Die Unternehmen gehören zur weltweit agierenden Werhahn-Gruppe.



