Die Gemeinschaftswährung kann ihre positive Haltung durchsetzen, nach dem die Europäische Zentralbank mit ihrer geldpolitischen Sitzung keine Änderungen an der Geldpolitik vornahm, so dass der EUR/USD am Tageshoch im Bereich von 1,2180 gehandelt wird. EUR/USD wartet nun auf Draghi Der EZB-Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft blieb bei 0,00 ...

