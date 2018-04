Nach der Eröffnung der ersten Filiale in Mailand im vergangenen Herbst ist die Zahl der Geschäfte auf sieben gestiegen - und weitere sollen folgen.

Die Drogeriemarktkette dm will nach erfolgreichem Neustart in Italien bis zum Jahresende 35 Filialen eröffnen. Mit dem zweiten Versuch, in dem Land Fuß zu fassen, ist Unternehmenschef Erich Harsch bisher zufrieden. "Es ist gut angelaufen", sagte er bei der Präsentation der Halbjahreszahlen am Donnerstag in Karlsruhe.

