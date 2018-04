Bern (ots) - Das neue Geldspielgesetz bringt der Hotellerie

Verbesserungen. Jedoch sind die geplanten Netzsperren ein

gefährliches «Präjudiz» in der Wirtschaft und erleichtern zukünftige

willkürliche protektionistische Massnahmen. hotelleriesuisse kämpft

gegen jegliche Abschottung.



Mit dem neuen Geldspielgesetz soll das Geldspiel an die heutige

Zeit angepasst werden. So gibt es auch wichtige Verbesserungen für

die Hotellerie. Zum Beispiel wären kleine Pokerturniere in Hotels und

Restaurants zukünftig erlaubt. Ausserdem wären auch in Zukunft die

Beiträge für gemeinnützige Zwecke und AHV sichergestellt.



Mit den geplanten Netzsperren soll jedoch ein Instrument

eingeführt werden, welches zukünftige einzelne protektionistische

Massnahmen zur Marktabschottung erleichtern würde. Schon jetzt werden

Produkte in der Schweiz mit «Schweiz-Zuschlägen» und Massnahmen wie

Geo-Blocking künstlich verteuert. Damit könnten Netzsperren die

preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Branche weiter einschränken.

Weiter bedeuten Netzsperren ein fundamentaler Eingriff in die

Freiheit des Internets.



Auch ein Nein zur «Vollgeld-Initiative»



Bereits am 23. März 2018 empfahl hotelleriesuisse die

Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch

die Nationalbank» zur Ablehnung. Eine Annahme hätte gravierende

Auswirkungen auf das Schweizer Finanzsystem. Die Initiative würde den

Banken verbieten, mit dem Geld auf Zahlungskonten zu arbeiten. Das

würde Finanzdienstleistungen, Hypotheken und Kredite verteuern. Damit

würden benötigte Kredite für die Hotellerie noch schwieriger zu

bekommen sein oder sogar verunmöglicht werden. Sinkende Investitionen

wären die Folge. Dies ist vor dem Hintergrund eines

Investitionsrückstands in der Hotellerie und einem starken

internationalen Wettbewerb umso dramatischer.



Originaltext: hotelleriesuisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004113

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004113.rss2



Kontakt:

hotelleriesuisse, Media Relations, Telefon: 031 370 41 40, E-Mail:

media@hotelleriesuisse.ch