Wien - Die Fondsgesellschaft DWS hat in den ersten drei Monaten des Jahres massive Nettomittelabflüsse in Höhe von 7,8 Milliarden Euro erlitten, so die Experten von "FONDS professionell".Damit sei das verwaltete Vermögen auf 676 Milliarden Euro geschmolzen. Zum Jahresende 2017 seien es noch 700 Milliarden gewesen. In der Hochphase der Vertrauenskrise um das Mutterhaus Deutsche Bank im Jahr 2016 hätten Investoren bis zu 13 Milliarden Euro je Quartal abgezogen. Die Fondstochter des größten deutschen Geldhauses habe erstmals seit dem Börsengang im März eigenständige Quartalszahlen vorgelegt. Seit der Erstnotiz habe der Aktienkurs unter dem Ausgabepreis verharrt.

