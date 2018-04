Baden-Baden (ots) - Angelika Klüssendorf und Virginie Despentes im Mai auf Platz 2 und 3 / "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" mit Kirsten Voigt, Martin Ebel und Eberhard Falcke, 1. Mai, in SWR2



"Der Fortführer" des Schriftstellers Botho Strauß führt im Mai die SWR Bestenliste an, die monatlich von 30 unabhängigen Kritikerinnen und Kritikern bestimmt wird. Strauß knüpft in seinem neuen Buch an die Tradition des romantischen Fragments an. Die kurzen Dramen, Notate, Reflexionen und Aphorismen kreisen um den poetischen Moment, den keine Intention hervorbringen könnte. Auch das Paar als Leitmotiv im Werk von Botho Strauß erscheint in den 14 Kapiteln des schmalen Bands noch einmal neu. Das Buch ist bei Rowohlt erschienen. Ausgewählte Bücher der Mai-Bestenliste stellen die Kritiker und Jurymitglieder Kirsten Voigt, Martin Ebel und Eberhard Falcke am 1. Mai in der Sendung "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" vor (SWR2, 22:03 Uhr). Moderator ist Gerwig Epkes.



"Jahre später" und "Das Leben des Vernon Subutex 2" auf den Plätzen 2 und 3 Auf Platz 2 steht im Mai Angelika Klüssendorfs "Jahre später" (Kiepenheuer & Witsch). Der Roman erzählt von der intensivsten, aber auch zerstörerischsten Beziehung des erwachsenen Mädchens April: ihrer Ehe. Platz 3 belegt "Das Leben des Vernon Subutex 2" (Kiepenheuer & Witsch) von Virginie Despentes. Der zweite Teil von Despentes Romantrilogie setzt dort ein, wo der erste aufhört: Vernon Subutex ist obdachlos und lebt auf einer Parkbank in den Buttes Chaumont in Paris.



Älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWR Bestenliste misst Qualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitglieder nennen jeden Monat in freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünschen, und geben ihnen Punkte. Während die üblichen Bestsellerlisten auf das Bekannte und Etablierte vertrauen, ist die Jury der SWR Bestenliste auf der Suche nach unbekannten Autorinnen und Autoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Bestenliste wird seit 1975 veröffentlicht und ist damit die älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur.



