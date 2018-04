Die HSH Nordbank schreibt 2017 einen Verlust von über 450 Millionen Euro. Schuld daran ist auch ein Milliardenabschlag, über den die WirtschaftsWoche bereits vergangene Woche berichtete.

Wohl selten wurde ein schlechtes Jahresergebnis so euphorisch vorgetragen wie von HSH-Nordbank-Chef Stefan Ermisch am Donnerstag in Hamburg. Die Landesbank fährt zwar 2017 einen Verlust von 453 Millionen Euro vor Steuern ein. Trotzdem gibt sich Ermisch selbstsicher. "Wir sind mächtig in Bewegung", sagt er, und "was wir anbieten, ist grundsolide". Der HSH-Chef macht keinen Hehl daraus, dass er froh ist, den anstrengenden Verkauf der Bank endlich hinter sich zu haben und sein Institut nun in privaten Händen zu wissen.

Ende Februar wurde die HSH an eine Bietergruppe rund um die US-Investoren Cerberus und J.C. Flowers verkauft, für einen Preis von rund einer Milliarde Euro. Wegen unerlaubter Beihilfe hatte die EU-Kommission von den Eigentümern Hamburg und Schleswig-Holstein verlangt, die Bank zu verkaufen. Wäre das gescheitert, hätte die HSH abgewickelt werden müssen.

Aber auch ohne den Verkauf hätte die Bank ein Jahresergebnis von 238 Millionen Euro erzielt. Diese Zahlen dürften nicht in der Größenordnung liegen, in der die Käufer zu rechnen gewohnt sind. Ermisch betont zwar die gute Lage der nun übrig bleibenden Kernbank, aber auch die muss ihre angebliche Stärke erst unter Beweis stellen. Für das aktuelle Jahr rechnet die Bank ebenfalls mit einem Verlust vor Steuern von rund 100 Millionen Euro. Ermisch deutete zwar einen weiteren Stellenabbau an, wollte sich aber nicht genauer dazu äußern. Schon jetzt soll die Zahl der Beschäftigten bis 2019 auf unter 1600 sinken.

Bis es soweit ist, muss Ermisch die hohen Verluste des Verkaufs erklären. Grund für das Minus in den Büchern der HSH ist eine umfangreiche ...

