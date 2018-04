EU-Kommissionspräsident Juncker lobt Griechenlands Fortschritte beim Reformprogramm. Aber noch ist Athen nicht am Ziel.

Alexis Tsipras weiß gar nicht, welche Backe er dem Gast zuerst hinhalten soll. Küsschen links, Küsschen rechts, Umarmung, Schulterklopfen - es ist die übliche, körperbetonte Juncker-Begrüßung, die dem griechischen Premier am Donnerstag vor der Villa Maximos, seinem Amtssitz an der Athener Herodes-Attikus-Straße zuteilwird.

Zielstrebig durchquert der EU-Kommissionspräsident den marmorgetäfelten Flur und steuert, gefolgt von Tsipras, das Amtszimmer des Regierungschefs an. Man merkt: Juncker ist hier nicht zum ersten Mal, er kennt sich aus mit den Räumlichkeiten, braucht keinen, der ihm den Weg zeigt.

Für Tsipras ist diese Visite aber alles andere als Routine. Griechenland und seine Regierung stehen vor einer entscheidenden Wegmarke. Tsipras' konservative und sozialdemokratische Amtsvorgänger haben dazu beigetragen, dass Griechenland immer tiefer in die Schuldenfalle rutschte und schließlich Ende 2009 am Rand der Staatspleite stand. Zwei Rettungsversuche scheiterten.

Tsipras will jener Regierungschef sein, der im dritten Anlauf die Fesseln der Troika sprengt und den Griechen nach mehr als acht Jahren Vormundschaft der Gläubiger ihre Souveränität zurückgibt. Schafft er das, ist sogar ein neuer Wahlsieg nicht ausgeschlossen - auch wenn in den Umfragen derzeit die konservative Opposition rund zehn Prozentpunkte vor dem Tsipras-Linksbündnis Syriza liegt. Es geht also um alles für Tsipras.

Aber noch ist er nicht am Ziel. Wenn Griechenland das Programm planmäßig im Sommer abschließen will, muss die Regierung noch 88 Vorgaben umsetzen. Davon ist bisher nicht einmal ein Fünftel abgehakt. Vor der Presse bescheinigte Juncker Griechenland dennoch "hervorragende Fortschritte" bei der Umsetzung der Reformen. "Ich bin mit den erzielten Erfolgen vollauf zufrieden", sagte der Kommissionspräsident. "Gemeinsam werden wir nach den schwierigen Jahren der Vergangenheit eine neue Seite aufschlagen", sagte er. Vor dem Ende des Sommers werde Griechenland "wieder ein normales Land sein".

Im kleinen Kreis habe Juncker aber noch einmal gemahnt, Griechenland müsse die vereinbarten Schritte komplett und zügig abarbeiten, berichten Gesprächsteilnehmer. Nur dann sei im August ein Ausstieg aus dem ...

