Um "wenn man individuelle Mobilität in unseren Innenstädten" zu erhalten, möchte Digital-Staatsministerin Dorothee Bär prüfen lassen, unter welchen Bedingungen in Deutschland Flugtaxis getestet werden können.

Autonom fliegende Lufttaxis könnten möglicherweise auch in Deutschland abheben. "Wir von der deutschen Regierung prüfen, unter welchen Bedingungen wir in Deutschland eine Testphase ermöglichen können", sagte Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...