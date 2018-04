Neckarsulm (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ab November bietet Kaufland erstmalig auch in den Wintermonaten deutsche Tomaten an.



Die Firma Gemüsering baut die Früchte, exklusiv für Kaufland, in Zorbau, Sachsen-Anhalt an. Das Unternehmen errichtete auf einer Fläche von rund 80.000 Quadratmetern ein Gewächshaus. Über siebzig Mitarbeiter pflanzen ab September 180.000 Setzlinge für Rispen-, Cocktail- und Snacktomaten. Die Tomaten werden ab November reif geerntet, vor Ort verpackt und innerhalb weniger Stunden an über 650 Kaufland Filialen ausgeliefert. Kunden erkennen sie an dem Siegel "Marktfrisch aus Deutschland". Unter diesem Siegel bietet Kaufland bis zu 140 Obst- und Gemüseartikel aus deutschem Anbau.



Qualität, die man schmeckt



"Mit diesem Projekt gehen wir neue Wege. Unsere Kunden können sich auf aromatische Wintertomaten freuen. In einer Qualität, die man schmeckt" so Markus Mutz, Obst- und Gemüseeinkauf Kaufland. "Mit dem Gemüsering arbeiten wir bereits seit vielen Jahren sehr gut zusammen und haben gemeinsam dieses tolle Projekt weiterentwickelt."



Volles Aroma durch schonenden Anbau



Beheizt wird das Gewächshaus durch die Abwärme der benachbarten Verwertungsanlage. Ein geschlossener Wasserkreislauf nutzt zu 75 Prozent Regenwasser. Nutzinsekten spielen beim Anbau eine wichtige Rolle: Schlupfwespen bekämpfen Schädlinge, Hummeln bestäuben die Pflanzen. Da die Tomaten bedarfsorientiert gedüngt und Pflanzenschutzmittel sehr sparsam eingesetzt werden, entwickeln sie ihr volles Aroma.



Gesunde Früchte, von Hand geerntet



"Wir werden jedes Jahr rund 3.000 Tonnen Tomaten ernten. Bei der Produktion setzen wir auf Handarbeit, von der Pflege bis zur Ernte" erklärt Dr. Lukas Scholz, Geschäftsleiter des Gewächshauses in Zorbau. "Unser Ziel ist es, gesundes Gemüse zu produzieren, die Umwelt zu schonen und Rohstoffe sparsam einzusetzen. Daher haben wir uns für diese Integrierte Produktion entschieden." Zorbau ist ein idealer Standort. Er liegt verkehrsgünstig an der A9. Die benachbarte Verwertungsanlage liefert die Energie zur Beheizung des Gewächshauses.



Tomaten haben es in sich



Tomaten sind das mit Abstand beliebteste Gemüse der Deutschen und machen rund ein Viertel des gesamten Gemüseverbrauches aus. Rund 25 Kilo Tomaten verbraucht jeder Deutsche im Schnitt. Etwa ein Drittel entfällt auf frische Tomaten und zwei Drittel auf verarbeitete Produkte wie Tomatenmark und Ketchup. Sie bestehen zu 94 Prozent aus Wasser und liefern nur 17 kcal je 100 Gramm. Außerdem enthalten sie Vitamin C, Kalium und Ballaststoffe. Dazu kommen sekundäre Pflanzenstoffe, die dazu beitragen, das Risiko bestimmter Krebserkrankungen zu mindern, vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schützen und die Abwehrkräfte zu stärken (Quelle: Bundeszentrum für Ernährung).



Bundesweit betreibt Kaufland über 650 Filialen und beschäftigt rund 78.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 25.000 Artikeln das Unternehmen seinen Kunden ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten, Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Kaufland steht für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf.



OTS: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111476 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111476.rss2



Pressekontakt: Kaufland Unternehmenskommunikation Andrea Kübler Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm Telefon 07132 94-348113 presse@kaufland.de