Etwas Personalfluktuation ist normal in Unternehmen. Aber was, wenn viele Mitarbeiter kündigen? Christa Stienen vom Bundesverband der Personalmanager über Warnzeichen und die Chance, Unzufriedenheit zu verhindern.

Woran merkt man als Personalverantwortlicher, dass ein Angestellter nicht mehr will?Manchmal merkt man es gar nicht. Je nachdem, wie nah ein Personaler oder die Führungskraft an der jeweiligen Organisationseinheit ist. Das analytischste Tool, Wechselwillen zu messen, ist unter anderem die Mitarbeiterbefragung. Meistens gibt es Follow-ups und Teamsitzungen, wo die Ergebnisse besprochen werden. Daraus lässt sich in der Regel gut ableiten, wie die Stimmung ist und wo einzelne Mitarbeiter unzufrieden sind. Ansonsten gilt es, miteinander zu reden. Da kommt es auf die Unternehmenskultur an.

Was folgt aus der Vermutung, ein Mitarbeiter könnte das Unternehmen verlassen? Sollte man ihn zum Gespräch bitten?Wenn man es denn weiß, ja. Die Frage ist vor allem: Was ist die Wechselmotivation? Das ist wichtig für die Nachbereitung. In Exit-Interviews mit Menschen, die ein Unternehmen verlassen, kommen häufig sehr offene Antworten. Manchmal kann man dann noch etwas machen und nachsteuern, oftmals aber nicht.

Was sind die am häufigsten vorgebrachten Motive für einen Wechsel?Oft geht es um private Umstände. Wenn etwa der Partner einen neuen Job in einer anderen Stadt gefunden hat, kann es eine Kettenreaktion werden. Oder es hat etwas damit zu tun, dass der Mitarbeiter den nächsten Karriereschritt machen möchte und das Unternehmen dazu nichts anbieten kann. Dann geht man zwar im Guten auseinander, aber wenn man es früh genug weiß, dann sucht die Personalabteilung natürlich immer gemeinsam mit der Führungskraft, ob man eine Perspektive aufzeigen kann. Manchmal ist es auch einfach das Geld. Wenn Mitarbeiter in andere Unternehmen wechseln, können sie meist einen größeren Gehaltssprung machen. ...

