Wie du sicher weißt, liebe ich Geschäftsberichte. Was bei Pressemeldungen oft wegen der Diskretion (Kaufpreis!) verschwiegen wird, kommt letztlich immer an die Oberfläche. So hat die Porr AG im vergangenen Jahr für Zukäufe insgesamt 118,2 Millionen Euro in die Hand genommen. Für die Oevermann Gruppe wurden 60,1 Millionen Euro und für die Salzburger Hinteregger Gruppe 32,65 Millionen Euro in bar hingeplattelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...