HAmburg/Berlin (ots) - Große Filmpremieren, die Berlinale sowie zahlreiche Stars auf dem roten Teppich prägen sowohl Geschichte als auch Gegenwart von Berlins Vorzeigekino: Der 2013 nach liebevoller Restaurierung wiedereröffnete ZOO PALAST erinnert durch Architektur, Atmosphäre und Service an die große Zeit der Filmtheater. Er verknüpft das einmalige Ambiente der großen Lichtspielhäuser mit innovativer Technik, umfangreichem Service und dem Komfort moderner Premiumkinos.



Grund genug für den internationalen Verband der Kinotechnik-Unternehmen (ICTA - International Cinema Technology Association), den ZOO PALAST auf der im Juni bevorstehenden Messe CineEurope in Barcelona als "Kino des Jahres" auszuzeichnen. "Das ist eine besondere Auszeichnung - und eine Anerkennung aus den Reihen derer, die wissen wovon sie sprechen", freut sich Hans-Joachim Flebbe, der Ideengeber und Betreiber des traditionsreichen Kinos. Fast noch wichtiger ist ihm aber, dass vor allem auch die Kinogäste die besondere Atmosphäre seines "Flaggschiffs" zu schätzen wissen.



Mit seinem besonderen Premiumkino-Konzept entwickelt und betreibt Hans-Joachim Flebbe erfolgreich Filmtheater unter den Namen "ASTOR Film Lounge" oder "ASTOR Grand Cinema". Wie der ZOO PALAST bieten die Filmtheater der Gruppe den Besuchern einen entspannten Filmgenuss. Kino zum Wohlfühlen.



