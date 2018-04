Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche nach Quartalszahlen von 270 auf 265 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Ein hervorragendes US-Geschäft habe dem Pharmahersteller über biogenerische Konkurrenz in Europa für einen wichtigen Umsatzträger hinweggeholfen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognoseerhöhung korrigiere den allzu vorsichtigen Ausblick bei der Präsentation der Jahreszahlen und stütze sich auf wachstumsstarke Brustkrebsmedikamente sowie das Multiple-Sklerose-Medikament Ocrevus./ajx/la Datum der Analyse: 26.04.2018

AFA0153 2018-04-26/15:05

ISIN: CH0012032048