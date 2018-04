WASHINGTON (Dow Jones)--In den USA sind in der Woche zum 21. April deutlich weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 24.000 auf 209.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das war der niedrigste Stand seit dem 6. Dezember 1969, in der Anfangsphase von US-Präsident Richard Nixon. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen leichten Rückgang auf 228.000 vorhergesagt.

Für die Vorwoche wurde der Wert leicht nach oben revidiert, auf 233.000 von ursprünglich 232.000.

Der gleitende Vierwochendurchschnitt verringerte sich gegenüber der Vorwoche um 2.250 auf 229.250. In der Woche zum 14. April erhielten 1,837 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 29.000.

