Frankfurt am Main (ots) - Ocom, führender Internet-Dienstleister in Europa, hat die Mehrheitsübernahme der Firma SynEdge angekündigt, einem Anbieter von Next Generation CDN Services (Content Delivery Network), von POST Capital, dem Investmentarm von POST Luxembourg. Die Akquisition findet entlang der Strategie von Ocom statt, es seiner weltweiten Kundenbasis zu ermöglichen, Content in zuverlässiger und kosteneffizienter Weise zum Endverbraucher zu liefern.



SynEdge betreibt eine Plattform für Next Generation Multi CDN und Private CDN Services. Beide Servicearten werden von den Branchen Online Video, Gaming und E-Commerce genutzt. Diese Branchen stellen hohe Anforderungen in Bezug auf Skalierbarkeit, Time-to-Market und User Experience und suchen ständig nach Möglichkeiten, die Auslieferung von Inhalten an ihre Zielgruppen zu verbessern.



Die zusätzliche CDN-Technologie und Expertise durch die Übernahme von SynEdge unterstützt Ocom bei der Strategie, seine Kunden mit den besten Lösungen in einer vernetzten Welt zu versorgen. Mit einem Portfolio modernster Technologie, bestehend aus Leaseweb, Evoswitch und Fiberring, will Ocom sein Netzwerk, seine Services und seine Technologien vorantreiben, um den künftigen Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden.



Con Zwinkels, Managing Director bei Ocom, erklärt: "Ocom will jedem unserer Kunden die richtige Lösung für seine Anforderungen bereitstellen, unabhängig von der Lokation, der bestehenden Infrastruktur und der Kundenbasis. Die außergewöhnliche CDN-Technologie von SynEdge, speziell angepasst für die extrem hohen Anforderungen von Content Providern in der heutigen mobilen Welt, ermöglicht es uns, die steigenden Erwartungen der Kunden kosteneffizient zu übertreffen."



Martijn Berkvens, CTO von SynEdge, fügt hinzu: "Mit Ocom haben wir einen perfekten Partner für die Zusammenarbeit gefunden, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Ocom bringt uns einen Markennamen mit hoher Reputation und tiefgehendes Know-how, das zusammen mit den Next Generation CDN Delivery Services von SynEdge ein sehr attraktives Angebot für den stark wachsenden CDN-Verkehr und entsprechende Quality of Experience (QoE) Services darstellt. Wir hatten das Privileg einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Ocom-Team im letzten Jahr und blicken in eine weitere Stärkung unserer Partnerschaft unter den neuen Rahmenbedingungen."



Romain Lanners, Secretary General von POST Luxembourg und Mitglied im Executive Board von POST Capital, erklärt: "Nach dem erfolgreichen Start von SynEdge CDN innerhalb von POST Capital steht jetzt der nächste Schritt an, die innovative SynEdge-Technologie mit Hilfe von Ocom weltweit durchzusetzen."



SynEdge designt, entwickelt und betreibt Low-Latency Content Delivery Services mit einem Schwerpunkt auf Quality of Experience (QoE). SynEdge stellt seine führenden globalen Dienste für eine Reihe von Marktführern aus den Branchen Online Video, Gaming und E-Commerce zur Verfügung. Mit innovativen Konzepten zur schnellen, zuverlässigen und sicheren Auslieferung von Inhalten über das Internet ermöglicht das SynEdge-Team (das in Luxemburg, den Niederlanden und Großbritannien ansässig ist) die bestmögliche User Experience und eine praktisch unendliche Skalierung in einer immer anspruchsvolleren Online-Welt.



POST Luxembourg betreibt Post-, Finanz- und Telekommunikationsdienste. POST ist der Marktführer in Luxemburg bei Post- und Telekommunikationsdiensten. Die Gruppe POST Luxembourg baut seine führende Position im Telekommunikationssektor weiter aus, um neue Märkte, wie M2M / Internet of Things unterstützen zu können. POST Luxembourg bedient private und geschäftliche Kunden.



Ocom gehört zu den führenden Internet Services Company in Europa. Ocom und seine Gesellschaften bilden tagtäglich die Grundlage für die User Experience von Millionen von Internetnutzern weltweit. Die Ocom-Gesellschaften bieten nachhaltige Internetdienste, die es Personen und Firmen ermöglichen, eine Online-Präsenz zu etablieren, zu betreiben und weiter zu entwickeln.



Die Ocom-Gesellschaften erfüllen diese Funktion, indem sie zuverlässige, innovative und kosteneffiziente Lösungen für die weltweite Übertragung von Sound, Images, Daten, Transaktionen und Unterhaltung anbieten. Die Unternehmen übertragen derzeit 5 Tbps über das Internet, was Ocom zu einem der führenden Internet Hosting Provider auf der Welt macht. Ziel ist es, das Netzwerk, die Services und die Technologie weiter auszubauen.



