Der Verband wirft der Regierung vor, den Bedarf künstlich kleinzurechnen. Mit einem höheren Satz würde aber die Zahl der Berechtigten steigen.

Ulrich Schneider ist optimistisch. In der Vergangenheit habe sich die Debatte über Hartz IV und die Höhe der Regelsätze vor allem in der Opposition abgespielt, sagt der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Zuletzt hätten dann Grünen-Chef Robert Habeck oder Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Anstöße geliefert.

Doch jetzt sei die Diskussion auch in der Bundesregierung angekommen. Etwa wenn Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Interviews von einem "Leben in Armut" spreche.

Der Wohlfahrtsverband hat deshalb Hoffnung, mit seinen gebetsmühlenartigen Forderung nach höheren Hartz-IV-Sätzen und einer Reform der Berechnung doch irgendwann durchzudringen. Auch wenn davon im Koalitionsvertrag nichts steht, wie Schneider am Donnerstag vor Berliner Journalisten einräumt.

Das hindert den Verband aber nicht, eine kräftige Anhebung des Regelsatzes für einen Alleinstehenden um mehr als ein Drittel von heute 416 Euro auf 571 Euro zu fordern. Es sei in Ordnung, wenn die Grundsicherung nur das zum Leben Nötigste abdecke, sofern rasch der Sprung in den ersten Arbeitsmarkt gelinge.

Diese "Trampolinfunktion" sei aber immer seltener gegeben, kritisierte Schneider. 42 Prozent der Empfänger seien schon vier Jahre und länger auf Hartz IV angewiesen, rund eine Million Menschen sogar seit Einführung im Jahr 2005.

Vor diesem Hintergrund sei es ein Skandal, dass die Bundesregierung den Regelbedarf, der das Existenzminimum abdecken soll, künstlich kleinrechne. So würden bestimmte Ausgaben, die für Berufstätige selbstverständlich seien, willkürlich gestrichen, etwa für Café- oder Theaterbesuche. Das führe zu sozialer Ausgrenzung.

Auch werde der Bedarf heute anhand der Ausgaben der unteren 15 Prozent der Einkommensbezieher ermittelt, und nicht mehr wie früher der untersten 20 Prozent. "Bei der Regelbedarfsermittlung 2017 führt allein dieser Eingriff zu geringeren Konsumausgaben der Referenzgruppe in Höhe von rund 20 Euro", schreibt die Paritätische Forschungsstelle in einer Expertise zum Thema.

Allerdings: Mit einer kräftigen Anhebung der Regelsätze würde auf einen Schlag auch die Zahl der Anspruchsberechtigten deutlich steigen, weil ihr Einkommen unter 571 Euro liegt. Wie viele Menschen dann zusätzlich Hartz ...

