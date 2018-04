Wien - Der US-amerikanische Asset Manager T. Rowe Price ermöglicht mit dem neuen US High Yield Bond Fund (lSIN LU1697876628/ WKN A2JHT7) Zugang zum weltgrößten und liquidesten Markt für Hochzinsanleihen, so die Experten von "FONDS professionell"."Unserer Meinung nach können Hochzinsanleihen bei geeignetem Anlegerprofil ein sinnvoller strategischer Bestandteil einer Vermögensallokation sein. In der Vergangenheit hat sich ein Engagement in dieser Anlageklasse für Investoren durch aktienähnlichen Renditen bei deutlich reduzierter Volatilität ausgezahlt", erkläre Carsten Kutschera, Head of Germany and Austria bei T. Rowe Price, anlässlich der Auflage des neuen T. Rowe Price US High Yield Bond Fund gegenüber FONDS professionell ONLINE.

Den vollständigen Artikel lesen ...