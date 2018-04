Berlin (ots) - Der Berliner Moscheeverein "Neuköllner Begegnungsstätte" (NBS) ist nach Informationen des rbb mit seiner Klage gegen den Berliner Verfassungsschutz gescheitert.



Der Verein hatte vor dem Berliner Verwaltungsgericht dagegen geklagt, dass er im Verfassungsschutzbericht erwähnt wird. Dem widersprachen die Richter nun. Zur Begründung hieß es, die NBS unterhalte nachweislich Kontakte zur "Islamischen Gemeinschaft in Deutschland", die als größte Organisation von Anhängern der Muslimbruderschaft in Deutschland gilt.



Es sei daher nicht zu beanstanden, beide Organisationen dem Spektrum des "legalistischen Islamismus" zuzuordnen.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) rbb Koordination / Aktueller Tisch Masurenallee 8-14 14057 Berlin Telefon: +49 30 97993 30300 Telefax: +49 30 97993 30309 koordination@rbb-online.de