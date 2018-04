Zinsangst, weil Inflationsangst? Kursrisiken durch Dollar und US-Renditen? Christoph Zwermann von Zwermann Financial mit warnenden Anmerkungen Christoph Zwermann von Zwermann Financial sagt im Gespräch mit Antje Erhard: Wehe, wenn der Euro unter 1,21 fällt. Und Vorsicht an den US-Märkten. Die steigenden Renditen hinterlassen Spuren... Der DAX dürfe nicht unter 12100 fallen, der Dow nicht unter 23350. Achtung, 200-Tage-Linie!