Der Kurs von Bitcoin Cash hat in einer Woche 100 Prozent zugelegt. Grund: eine neue Abspaltung mit größeren Blöcken kommt im Mai: Bitcoin ABC. Es wird voll im Bitocin-Dschungel, Vivien Sparenberg von Vontobel?! Vivien Sparenberg von Vontobel: was bedeutet die neue Abspaltung? Was macht der Bicoin-Cash, quasi die Mutter aller Krypto-Währungen? Wie ist die Akzeptanz der Abspaltungen? Kommt auch ein neues Zertifikat auf Bitcoin ABC?