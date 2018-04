Peking (ots/PRNewswire) - Die International Green Economy Association hat gemeinsam mit mehreren weiteren gleichgesinnten Organisationen eine öffentliche Benefizveranstaltung anlässlich des diesjährigen "Tags der Erde" ausgerichtet, die am 22. April 2018 in Peking stattfand. Sha Zukang, vormals Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, Judy Wang, Director von FOREVA China, und Brancheninsider und Gäste aus China und dem Ausland kamen hier zusammen, um die neuesten Trends für einen emissionsarmen, umweltfreundlichen Lebensstil vorzustellen. Die interaktive Sitzung "An Environmentally-Friendly Life - My Seven Promises to Protect Our Planet" ("Umweltfreundliches Leben - sieben Versprechen, die ich zum Schutz unseres Planeten mache"), gesponsert von der europäischen Premium-Hautpflegemarke FOREVA, sorgte, neben den vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer, an diesem Tag für die größte Aufmerksamkeit.



Vor dem Hintergrund einer großformatigen Kunstinstallation zum Tag der Erde mit dem Titel "Time Zones in Future" ("Zeitzonen der Zukunft"), gemeinsam von Judy Wang und der Mailänder Designerin Mellinda zusammen mit mehreren Kollegen kreiert, wurde den Wünschen zum Thema Umweltschutz Ausdruck verliehen. Frau Wang sprach an, was die Marke allen Frauen auf der ganzen Welt vermitteln will: Selbstvertrauen, Freiheit, das Verfolgen der eigenen Ziele, und die Kernprinzipien der Marke bei Forschung und Entwicklung: dem Verbraucher Gutes tun, niemandem Schaden zufügen und die Umwelt nicht beeinträchtigen, all dies bei Einsatz modernster Technologien. Als nächstes äußerte Herr Sha, der frühere Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, seine Hoffnung auf eine grünere Welt, zusammen mit den Wünschen von Freunden von FOREVA aus sieben Ländern, darunter Frankreich und Großbritannien. Im Anschluss daran fand ein angeregtes Gespräch mit den Teilnehmern statt.



In einem Exklusivinterview sagte Frau Wang, Schönheit bedeute nicht nur körperliche Schönheit, sondern auch innere Schönheit in Verbindung mit einer smarten Lebensweise. Der europäische royale Rokoko-Stil, der moderne, auf Schlichtheit fokussierte amerikanische Stil und das neugewonnene Selbstverständnis der chinesischen Frauen, die sich durch ihre Bereitschaft auszeichnen, ihre eigenen Ziele zu verfolgen definieren Schönheit auf der ganzen Welt neu. Das Anliegen eines Kindes, das sich jeden Tag wünscht, dass seine erwerbstätige Mutter die Chance auf eine gute Nachtruhe haben möge, hinterließ einen tiefen Eindruck bei den Teilnehmern.



FOREVA, die internationale High-End-Marke für Hautpflege, steht für eine einfache, aber effektive Lebensphilosophie - sie kombiniert fortschrittliche Technologien mit Inhaltsstoffen, die Ergebnisse liefern. Die Marke lädt die Frauen in China und auf der ganzen Welt dazu ein, die Erde zu schützen und eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, und sich kontinuierlich an konkreten und umweltfreundlichen Kampagnen zu beteiligen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/682648/Foreva.jpg



OTS: Foreva Commercial Co., Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130462 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130462.rss2



Pressekontakt: Lu Ying +86 13801269818 luying@foreva.cn