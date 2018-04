Leipzig (ots) - Beim großen Abschlusskonzert des ARD-"Händel-Experiments" am Donnerstag, 3. Mai, in Händels Geburtsstadt Halle an der Saale werden die spannendsten Schülerkompositionen vom MDR SINFONIEORCHESTER uraufgeführt. Das Konzert in der Händel-Halle wird von 11.15 Uhr bis 12.00 Uhr live im MDR-Fernsehen, bei MDR KULTUR im Radio sowie in allen anderen dritten TV-Programmen und Kulturradios der ARD übertragen. Die komplette Veranstaltung kann per Livestream auf www.händel-experiment.de verfolgt werden.



Beim "Händel-Experiment" waren Schülerinnen und Schüler deutschlandweit aufgerufen, sich vom Barock-Komponisten Georg Friedrich Händel inspirieren zu lassen und selbst Musikstücke zu komponieren. Die große Beteiligung an diesem Wettbewerb mit über 300 - zum Teil sehr professionellen - Einsendungen hat die Erwartungen der Jury weit übertroffen. Um die hohe Qualität der Schülerarbeiten zu würdigen, wurden deshalb mehr Kompositionen ausgezeichnet als ursprünglich vorgesehen: Statt drei gab es sieben Gewinner aus sieben Bundesländern.



Am kommenden Donnerstag werden nun die Gewinnerstücke bei dem als TV-Show inszenierten Abschlusskonzert "Händel und die Champions - das große Finale" vom MDR SINFONIEORCHESTER in der Georg-Friedrich-Händel-Halle uraufgeführt. Durch die Veranstaltung führt MDR-Moderatorin Mareile Höppner. Mit dabei sind die Oberschule Pegau mit dem "Rondo d'Eau", die Gesamtschule "Am Schilfhof" Potsdam mit "Ice Water Steam", die Ahnatal-Schule aus dem hessischen Vellmar mit einem Crossover-Rondo sowie die Realschule Ailingen aus Baden-Württemberg mit ihrer Komposition "Meeresboote". Uraufgeführt werden ebenso drei Musikstücke, die von Schülern vom Hamburger Gymnasium Blankenese, vom Burggymnasium Essen sowie vom Landesgymnasium Latina aus Händels Geburtsstadt Halle komponiert wurden.



Außerdem dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den YouTuber Marti Fischer, einen virtuellen Halleluja-Chor und den MDR RUNDFUNKCHOR freuen. Zu hören sein werden bekannte Händel-Werke wie "Zadok the Priest", "Alla Hornpipe" aus der "Wassermusik" und das Halleluja aus "Der Messias".



Über das Projekt



Das Projekt "Ein ARD-Konzert macht Schule" wurde 2013 gemeinsam von ARD und dem Deutschen Musikrat ins Leben gerufen. Die ARD-Aktion will Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse dazu anregen, sich mit klassischer Musik zu beschäftigen. Dabei steht jedes Jahr ein anderer Komponist im Mittelpunkt: Nach Antonín Dvorák, George Gershwin und Antonio Vivaldi drehte sich diesmal alles um Georg Friedrich Händel. Die Federführung für das Händel-Experiment hat der MDR. Prominente Paten waren diesmal die Pianistin Ragna Schirmer und der YouTuber Marti Fischer.



