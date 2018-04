35 Prozent Kursgewinn sind für uns genug. 22 Mrd. € Marktwert sind ebenfalls eine Grenze in der Bewertung des deutschen Marktes an sich und den Möglichkeiten, die die DT. BÖRSE in Europa haben könnte. Denn:



Technisch ist die DT. BÖRSE Spitzenklasse. Sie könnte ein doppeltes Handelsvolumen jederzeit bewältigen. Doch dazu ist der deutsche Markt zu klein. Wirkliche und echte Kooperationspartner gibt es in Europa nicht. Weder London noch Zürich sind gesprächsbereit. Die französisch-amerikanische Kombination um EURONEXT bietet keine brauchbare Lösung. Somit:



Nach dem deutlichen Kursgewinn der letzten fünf Monate erwarten wir, dass die mit dem Wechselan der Spitze verbundenen Momentumtrades einiger Investoren zu Gewinnmitnahmen führen. Entweder vor den Quartalszahlen oder danach. Der neue Vorstand wird sich zwar sehr optimistisch äußern, aber der genannte Marktwert ist ein Grenzwert. Die Alternativen in der deutschen Finanz sehen wir in zwei anderen Titeln, doch darüber in acht Tagen.



