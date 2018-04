Die Gemeinschaftswährung kann am Donnerstag ihre positive Stimmung aufrecht erhalten und so steigt der EUR/USD in den Bereich der 1,2200. EUR/USD Erholung vom 1,2140 Tagestief Die optimistische Haltung von Präsident Mario Draghi beschleunigte die Aufwärtsbewegung des Paares während seiner Pressekonferenz. Draghi sprach erneut über die robuste Dynamik ...

