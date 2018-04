NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street dürfte es am Donnerstag zunächst beim richtungslosen Handel des Vortages bleiben. Dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 3 Prozent liegt, stützt das Sentiment am Aktienmarkt etwas. Echte Kauflaune kommt aber weiterhin nicht auf. Daher helfen auch zum Teil äußerst überzeugende Geschäftsberichte nicht. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt.

"US-Anleger sind noch nicht bereit, zu risikoreichen Anlagen am Donnerstag zurückzukehren, nachdem es zuvor zu panikartigen Reaktionen auf den erstmaligen Renditeanstieg über die 3-Prozentmarke seit vier Jahren gekommen war (...)", sagt Marktanalyst Ken Odeluga von City Index.

Trotz des derzeit lustlosen Handels am Gesamtmarkt dürften Einzelwerte weiterhin mit zum Teil heftigen Kursausschlägen auf die jeweiligen Geschäftszahlen reagieren. Bereits am Vortag spielte die Musik bei Einzelwerten, während der Gesamtmarkt vor sich hin dümpelte. Insgesamt können sich Anleger über die Berichtsperiode in den USA nicht beschweren, denn diese läuft zum ersten Quartal besser als erwartet.

Berichtsperiode bleibt in der Spur

"Von 155 im S&P-500 gelisteten Unternehmen, die bislang berichtet haben, haben 81 Prozent die Markterwartungen geschlagen. Doch steigende Anleiherenditen halten die Bullen in Schach", konstatiert Marktstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros. "Insgesamt behält die US-Berichtssaison ihren positiven Touch", ergänzt ein Marktteilnehmer.

Ein überzeugender Facebook-Geschäftsbericht beflügelt die Risikofreude am Markt immerhin etwas. Die Aktie des sozialen Netzwerks zieht vorbörslich um 6,9 Prozent an. Das nach wie vor florierende Geschäft mit digitaler Werbung hat Facebook im Auftaktquartal erneut zu starkem Wachstum verholfen. Der Konzern zeigte sich von dem Datenmissbrauchsskandal unbeeindruckt und übertraf die Markterwartungen. Der Nettogewinn stieg überproportional um 63 Prozent.

Die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) schießen um 8,9 Prozent nach oben. Der Halbleiterhersteller hat im Auftaktquartal 2018 sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes locker übertroffen. Zudem lag auch der Ausblick für das laufende Quartal über den Prognosen der Analysten.

Für die Visa-Aktie geht es um 2,6 Prozent gen Norden. Der Kreditkartenanbieter hat im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen geschlagen und seinen Ausblick angehoben.

Dagegen verlieren AT&T 4,3 Prozent. Der Telekommunikationskonzern hat in der ersten Periode bei leicht rückläufigen Umsätzen zwar mehr verdient. Auf bereinigter Basis verdiente das Unternehmen aber weniger als erhofft.

Ebay sinken um 4,8 Prozent. Zwar hat das digitale Auktionshaus mit den Erstquartalszahlen die Markterwartungen erfüllt, doch enttäuschte der Ausblick auf das laufende Quartal.

Die Ford-Aktie legt um 1,4 Prozent zu. Der Automobilkonzern will seine Ertragskraft schneller steigern als bislang geplant. Ford kündigte bei der Veröffentlichung der Erstquartalszahlen an, von 2019 bis 2022 nur noch 29 Milliarden Dollar ausgeben zu wollen anstatt der bisher veranschlagten 34 Milliarden. Damit soll das Ziel einer Gewinnmarge von 8 Prozent zwei Jahre früher erreicht werden als ursprünglich geplant. Die Ergebnisse für das erste Quartal lagen im Rahmen der Erwartungen. JP Morgan bestätigt die Aktie mit "Overweight" und hebt das Kursziel an.

Konkurrent General Motors (GM) hat im ersten Quartal deutliche Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Belastet wurde das Ergebnis von hohen Restrukturierungskosten in Südkorea und Produktionsausfällen in den USA. Gleichwohl übertraf der Konzern die Prognosen der Analysten. Die Titel büßen 1,7 Prozent ein.

Qualcomm verlieren nach einem Gewinneinbruch um 52 Prozent 0,1 Prozent, auch wenn die Gewinnkennziffern besser als die Erwartungen ausgefallen sind.

Der Getränke- und Snackhersteller Pepsico hat im ersten Quartal Umsatz und Ergebnis stärker als erwartet gesteigert. Das Getränkegeschäft am Heimatmarkt hinkt der Entwicklung aber weiter hinterher. Das Papier tut es auch und verliert 0,3 Prozent.

EZB und Daten setzen wenig Akzente

Wenig Beachtung finden die Konjunkturdaten - auch am Rentenmarkt, obwohl sie einige Überraschungen enthielten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind deutlicher als erwartet gesunken. Ein echtes Ausrufezeichen setzen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, die im März die Marktprognosen klar geschlagen haben, wenngleich dies nahezu ausschließlich auf massive Flugzeugbestellungen zurückzuführen war.

Am Devisenmarkt bleibt der Euro zunächst in seiner seit längerem ausgebildeten Handelsspanne. Die Gemeinschaftswährung geht bei 1,2189 Dollar um und damit etwas über dem Niveau des Vorabends. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet bestätigt. Die EZB hielt sowohl an ihren Leitzinsen als auch am Volumen der monatlichen Anleihekäufe sowie am Ausblick für die Entwicklung dieser geldpolitischen Instrumente fest. EZB-Präsident Mario Draghi machte auf seiner Pressekonferenz keine Anzeichen einer strafferen Geldpolitik. Er betonte das etwas schwächere Wachstum, sprach aber auch von temporären Faktoren. Die Gemeinschaftswährung legt daraufhin ganz leicht zu.

Während der Goldpreis bei 1.323 Dollar je Feinunze auf dem Fünfwochentief stagniert, zieht der Ölpreis an.

