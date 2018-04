Berlin - In Hamburg beginnen heute (26.04.) die Tarifverhandlungen für die etwa 6.000 Zeitschriftenredakteurinnen und -redakteure, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Tarifpartner Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju)/ver.di und Deutscher Journalisten Verband (DJV) haben einen frühzeitigen Verhandlungsauftakt noch innerhalb der Laufzeit des geltenden Gehaltstarifvertrags vereinbart, der zu Ende April gekündigt wurde.

Den vollständigen Artikel lesen ...