Donald Trump erhöht mit drohenden Strafzöllen den Druck auf Europa. Sollte ein Handelskrieg mit den USA ausbrechen, dürfte vor allem die deutsche Autoindustrie leiden.

Auf den ersten Blick geht es nur um drohende Zölle auf Stahl und Aluminium. US-Präsident Donald Trump hat der Europäischen Union eine Gnadenfrist gewährt, die am 1. Mai endet. Danach müssten Stahl- und Alulieferanten hohe Zölle zahlen, wenn sie die wichtigen Rohstoffe in die USA verkaufen wollen. Zwar ist Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag zu Besuch bei Trump, doch die Hoffnung schwindet, dass Diplomaten einen Kompromiss haushandeln können.

Der Handelskrieg ist noch nicht ausgebrochen, aber ein Ausbruch scheint bevorzustehen. Wenn es soweit kommt, befinden sich nicht nur Stahl und Aluminium in der Schusslinie. Thomas Strobel, Volkswirt bei der Großbank UniCredit, weist in einer aktuellen Analyse darauf hin, dass die USA noch weitere Instrumente ...

