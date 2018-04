Das Gericht hält an der Ausreissperre für die in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu fest.

Die deutsche Journalistin Mesale Tolu darf die Türkei auch vier Monate nach ihrer Entlassung aus der Untersuchungshaft nicht verlassen. Ein Gericht in Istanbul beschloss am Donnerstag, die Ausreisesperre für die 33-Jährige und ihren ebenfalls angeklagten Ehemann Suat Corlu aufrecht zu erhalten. Das Gericht entband Tolu aber von ihrer wöchentlichen Meldepflicht bei der Polizei. Der Prozess gegen Tolu, Corlu und 25 weitere Angeklagte wegen Terrorvorwürfen wird erst am 16. Oktober fortgesetzt.

Tolu sprach mit Blick auf die andauernde Ausreisesperre von einem "politischen Beschluss" und von "Schikane". Sie kündigte an, Einspruch einzulegen. Das Ausreiseverbot bedeute für sie, "dass ich weiterhin keine normale Routine im Leben haben werde. Sobald ich anfange als Journalistin zu arbeiten, bin ich wieder der Gefahr ausgesetzt, in Untersuchungshaft oder in Polizeigewahrsam zu kommen."

Tolu kritisierte auch, dass damit ihrem ...

