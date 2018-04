Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Schaltbau Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Schaltbau Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.06.2018 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-26 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Schaltbau Holding AG München - ISIN: DE0007170300 - - WKN: 717030 - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 7. Juni 2018 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir laden Sie zu der am Donnerstag, dem 7. Juni 2018, 11:00 Uhr (MESZ), im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Lazarettstraße 33, 80636 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. A) Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Schaltbau Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2017, des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2017, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 sowie der erläuternden Berichterstattung des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 HGB Die vorgenannten Unterlagen können vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter http://schaltbau.com/de/investor-relations/hauptversammlung eingesehen werden und werden auf Verlangen jedem Aktionär unentgeltlich übersandt. Die vorgenannten Unterlagen liegen auch in der Hauptversammlung aus. Eine Beschlussfassung ist zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vorgesehen. 2. *Beschlussfassung über die vertagte Entlastung eines Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016* Die ordentliche Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 beschloss die Vertagung der Entscheidung über die Entlastung von Frau Elisabeth Prigge, die im Geschäftsjahr 2016 als Mitglied des Vorstands amtiert hat, für das Geschäftsjahr 2016. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen nunmehr vor, Elisabeth Prigge für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum die Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum die Entlastung zu erteilen. 5. *Nachwahlen zum Aufsichtsrat* Der gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 1 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 4 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat aus vier von der Hauptversammlung und zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juni 2016 fanden Neuwahlen des Aufsichtsrats statt. Nachdem zwei der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats ihre Ämter in 2017 niederlegten, wählte die ordentliche Hauptversammlung vom 8. Juni 2017 ein neues Mitglied des Aufsichtsrats. Darüber hinaus wurde Herr Dr. Albrecht Köhler vom Amtsgericht München auf Grundlage von § 104 Abs. 2 AktG mit Wirkung ab dem 13.09.2017 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Die Bestellung von Herrn Dr. Köhler endet mit der Wahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgende Person mit Wirkung auf das Ende dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen: Herrn Dr. Albrecht Köhler, München CEO und Partner, Gesellschaft für Unternehmens- und Technologieberatung Der Lebenslauf des zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten findet sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://schaltbau.com/de/investor-relations/hauptversammlung. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen dem von ihm vorgeschlagenen Kandidaten und der Gesellschaft, deren Konzernunternehmen und den Organen der Gesellschaft keine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen im Sinne von Ziffern 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex. 6. *Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und entsprechende Änderung der Satzung* Die Aktien der Gesellschaft lauten bisher auf den Inhaber. Es wird vorgeschlagen, die Aktien der Gesellschaft von Inhaber- auf Namensaktien umzustellen. Die Gesellschaft wird dementsprechend zukünftig ein Aktienregister zu führen haben. Nur diejenigen Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, gelten gegenüber der Gesellschaft als Aktionär. Als Folgeänderungen sind die Modalitäten der Anmeldung zur Hauptversammlung anzupassen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung vor: a) Die bei Wirksamwerden der Satzungsänderungen gemäß nachfolgenden Buchstaben b) bis d) bestehenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft werden unter Beibehaltung der bisherigen Stückelung in Namensaktien umgewandelt. b) In § 5 Abs. 3 Satz 1 der Satzung wird das Wort 'Inhaber' durch 'Namen' ersetzt. c) § 5 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 'Die Aktien lauten auf Namen. Dies gilt auch bei Kapitalerhöhungen für die neuen Aktien, falls nichts anderes beschlossen wird. Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintragung ins Aktienregister, soweit es sich um natürliche Personen handelt, ihren Namen, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum, soweit es sich um juristische Personen handelt, ihre Firma, ihre Geschäftsanschrift und ihren Sitz, sowie in jedem Fall die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien und ihre E-Mail-Adresse anzugeben, sofern sie eine haben.' d) § 16 der Satzung wird unter Beibehaltung der Überschrift wie folgt neu gefasst: '1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig angemeldet und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind. 2. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung unter der in der Einladung zur Hauptversammlung hierfür genannten Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zugehen. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen.' 7. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie ggf. zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018* Es ist beabsichtigt, jeweils gesondert zum einen über die Wahl zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 und zum anderen ggf. zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 Beschluss fassen zu lassen. a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer der AG und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. Dieser Wahlvorschlag entspricht der Empfehlung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats. b) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2018, wenn und soweit diese einer prüferischen Durchsicht unterzogen werden, zu wählen. Der Prüfungsausschuss hat gemäß Artikel 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (EU-Abschlussprüferverordnung) in seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer bestimmten Prüfungsgesellschaft im Sinne des Artikel 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde. B) Teilnahmebedingungen

