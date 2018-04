Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: BayWa AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung BayWa AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.06.2018 in ICM, Messegelände, 81823 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-26 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. BayWa Aktiengesellschaft München - WKN 519406, 519400, A2E4MY - - ISIN DE0005194062, DE0005194005, DE000A2E4MY5 - Einladung zur 95. ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 5. Juni 2018 um 10:00 Uhr (Einlass ab 8:30 Uhr) stattfindenden 95. ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagungsort: ICM Internationales Congress Center München Messegelände 81823 München *TAGESORDNUNG* 1 *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der BayWa Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2017, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2017, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, sowie des Berichts des Aufsichtsrats* Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München, und im Internet unter www.baywa.com auf der Seite 'Investor Relations/Hauptversammlung/Hauptversammlung 2018' eingesehen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der gesetzlichen Verpflichtung mit der Zugänglichmachung auf der Internetseite der Gesellschaft Genüge getan ist. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage einmalig mit einfacher Post zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu dem Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits gebilligt hat. 2 *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 von 35.609.181,26 Euro wie folgt zu verwenden: - Ausschüttung einer 31.393.516,50 Euro Dividende von 0,90 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie = - Vortrag auf neue 4.198.114,76 Euro Rechnung - Einstellung in die 17.550,00 Euro anderen Gewinnrücklagen Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von 0,90 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden. 3 *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands* *3.1. *Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. *3.2.* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlussfassung über die Entlastung von Herrn Dr. Josef Krapf für das Geschäftsjahr 2014 sowie für das Geschäftsjahr 2015 weiterhin und bis auf Weiteres zurückzustellen. 4 *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 5 *Wahlen zum Aufsichtsrat* Mit Ablauf der Hauptversammlung am 05. Juni 2018 endet gemäß § 102 Abs. 1 Aktiengesetz und § 13 Nr. 2 der Satzung der BayWa AG die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre. Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Nominierungsausschusses vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 05. Juni 2018 folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu wählen: *Wolfgang Altmüller*, Simbach, Vorstandsvorsitzender der VR meine Raiffeisenbank eG *Klaus Buchleitner*, Mödling (Österreich), Generaldirektor der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H., Österreich und der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Österreich *Monika Hohlmeier*, Bad Staffelstein, Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP) *Dr. Johann Lang*, Baumgarten (Österreich), Landwirt und Betriebsführer des Landwirtschaftsbetriebs Lang GbR, Österreich *Wilhelm Oberhofer*, Buchenberg, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG *Manfred Nüssel*, Rimlas bei Bad Berneck, Ehrenpräsident des Deutschen Raiffeisenverbandes e.V. *Joachim Rukwied*, Eberstadt, Präsident des Deutschen Bauernverbandes e.V. *Monique Surges*, Auckland (Neuseeland) Chief Executive Officer, German New Zealand Chamber of Commerce Inc., Neuseeland Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 13 der Satzung der BayWa AG und nach § 96 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Mitbestimmungsgesetz aus je acht Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Nach § 96 Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz setzt sich bei börsennotierten Gesellschaften, für die das Mitbestimmungsgesetz gilt, der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammen. Der Aufsichtsrat strebt einvernehmlich die Getrennterfüllung der Geschlechterquote an. Dementsprechend hat die Seite der Anteilseignervertreter der Gesamterfüllung aufgrund eines einstimmig gefassten Beschlusses gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz widersprochen. Der Aufsichtsrat ist daher sowohl auf der Seite der Anteilseigner als auch auf der Seite der Arbeitnehmer jeweils mit mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männern zu besetzen um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz zu erfüllen. Derzeit gehören dem Aufsichtsrat insgesamt drei Frauen und 13 Männer als Mitglieder an, davon zwei Frauen und sechs Männer als Mitglieder auf der Seite der Anteilseigner und eine Frau und sieben Männer als Mitglieder auf der Seite der Arbeitnehmer. Das Mindestanteilsgebot ist daher durch die Anteilseignerseite derzeit erfüllt und wäre im Falle der Wahl der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten auch weiterhin erfüllt. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen. Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat hat Herr Manfred Nüssel seine Kandidatur für den Aufsichtsratsvorsitz erklärt. 6 *Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals* Das Genehmigte Kapital 2013 wird zum 31. Mai 2018 auslaufen. Anstelle dieses Genehmigten Kapitals soll ein neues Genehmigtes Kapital 2018 gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre geschaffen werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: a) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu nominal 10.000.000 Euro durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. b) Die bisherige Nr. 4 in § 5 der Satzung der BayWa AG wird gestrichen; an seiner Stelle wird folgende neue Nr. 4 eingefügt: '4. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu nominal 10.000.000 Euro durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2018).' 7 *Beschlussfassung über die Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung* Die bisherige Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder setzt sich nach § 19 Nr. 1 der Satzung der BayWa AG aus einer festen jährlichen Vergütung von 10.000 Euro und einer variablen Vergütung von je 250 Euro für jeden

